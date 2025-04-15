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中職／大巨蛋迎史上最初「真．平日場」 龍隊主場吸10108人進場
味全龍隊本季首度在台北大巨蛋作東，就是中職史上第一場例行賽「真．平日場」，今天吸引10108人進場。
中職去年球季共在大巨蛋進行38場例行賽，僅有的平日場（不含周五）為4月3日周三中信兄弟隊作東、9月16日周一龍隊作東，票房分別是18072、17864人，但兩場雖然名義上都是周間的比賽，但隔天分別碰到清明節、中秋節假期，其實相當於一般周五賽事。
今年大巨蛋已進行5場比賽，分別是中信兄弟隊開幕周（周六、周日），接著統一獅隊上周五到周日三連戰，今、明天輪到龍隊作東，也是史上第一場、第二場隔天非假日的「真．平日」賽事。
龍隊今天與樂天桃猿隊之戰，領隊丁仲緯賽前透露，有機會「Goal for 萬」，最終票房開出10108人，正好越過萬人。
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