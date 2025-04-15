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中職／徐若熙本季初登板6局失1分賞7K 龍隊11場狂飆9場QS

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
徐若熙本季初登板。記者侯永全／攝影
徐若熙本季初登板。記者侯永全／攝影

味全龍隊「龍之子」徐若熙因傷未趕上開季，今天在台北大巨蛋迎接本季初登板，面對樂天桃猿隊先發6局僅失1分、送出7次三振，這也是龍隊本季第11場比賽的第9場優質先發。

徐若熙今年季前先投入世界棒球經典賽資格賽，在集訓期間出現大腿傷勢，仍趕上在附加賽為中華隊貢獻關鍵戰力；他在回到母隊後，持續受到大腿傷勢影響，調整進度較慢，開季兩周後才投入一軍戰場。

徐若熙今天面對猿隊，前3局僅被敲1安打，為首局林立敲安，但隨後遭到盜壘阻殺，第4局陳晨威、林子偉都揮出安打，一出局攻占一、二壘有人，林泓育補上安打首開紀錄。

徐若熙失分並不影響後續投球，第6局雖再被林立敲出安打，但捕手蔣少宏隨後再度演出盜壘阻殺，單場兩度讓林立吃癟，最終以88球完成6局投球，僅被敲5安打、失1分，送出7K，但龍隊打線未給任何支援，徐若熙帶著0：1落後、敗投資格退場。

龍隊本季至今11場比賽，已有9場優質先發，11場全數投滿5局以上、失分2分以下。

徐若熙 林立

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