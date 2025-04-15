中職／龍本土先發投手休息天數拉長定位不變 郭郁政下二軍

中職味全龍開季投手群數據亮眼，總教練葉君璋表示，目前3名本土投手王維中、曹祐齊、徐若熙定位先發，即使休息天數拉長也不會放在牛棚後援，郭郁政下二軍調整看是否有機會先發。

龍隊今天賽前本季團隊投手防禦率1.34、數據亮眼，目前為止有先發出賽紀錄的投手有洋投龍聖（Zac Lowther）、艾璞樂（Tyler Eppler）、鋼龍（Drew Gagnon），不佔洋將名額的伍鐸（BryanWoodall），本土投手則有王維中、曹祐齊，還有今天本季首場先發的徐若熙。

龍隊總教練葉君璋表示，目前輪值中維持3名洋投，本土投手王維中、曹祐齊、徐若熙會再看怎麼安排對球隊比較好。

曹祐齊13日本季首場先發出賽，投6局無失分、奪下本季首勝，葉君璋表示，曹祐齊目前還在一軍名單中，表示本週會再投1場，至於徐若熙的安排，就要看今天先發投完狀況，才會比較明朗。

葉君璋也提到，目前陣中本土投手先發天數安排，可能是休6天或者10天不固定，但即使休息天數拉長也不會讓3人改投後援調整，認為目前一週有3名洋投、3名本土可以運用，看起來是足夠的。

龍隊今天讓徐若熙上一軍先發，也將有另一名先發投手輪值人選郭郁政下放二軍，葉君璋表示，郭郁政下二軍也會安排看有沒有機會先發調整出賽。