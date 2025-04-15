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中職／李凱威華麗翻滾 看MLB版B-boy哽圖秒認出是海盜狀元

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職味全龍隊李凱威接球後在場上翻滾了一圈(左)、MLB海盜隊投手史肯斯補位後在場上翻滾了一圈。圖／截圖自轉播畫面
中職味全龍隊李凱威接球後在場上翻滾了一圈(左)、MLB海盜隊投手史肯斯補位後在場上翻滾了一圈。圖／截圖自轉播畫面

味全龍隊李凱威日前接界外球後的一個華麗翻滾，經過轉播慢動作重播，留下B-boy哽圖，今天美國職棒大聯盟海盜隊先發投手史肯斯（Paul Skenes）也上演華麗翻滾，看到似曾相似的截圖，李凱威卻是好奇，投手怎麼會出現這種動作。

龍隊4月6日在天母棒球場面對富邦悍將隊，5局上陳真打向一壘側界外區，一壘手陳思仲雖離這球較近，但二壘手李凱威的接球視角更好，一路狂奔過來接走這球，先避免陳思仲擦撞，一個倒地後正好翻滾一圈，意外留下一張哽圖，賽後收到大批球迷IG轉發。

李凱威回憶，去年或前年在新莊的比賽，也有一次跑一壘後翻滾了一圈，並非第一次在棒球場上演街舞技巧，但他急忙解釋：「我也沒有想要做那個動作，只是一個後續的力量剛好順勢翻過去，一個護身倒法。」

近期由於鄭宗哲在海盜升上大聯盟，海盜的比賽場次也受到球迷關注，今天史肯斯面對國民隊演出6局好投，投到第6局二壘有人時，國民寇爾（Alex Call）打向三壘，海盜三壘手海耶斯（Ke'Bryan Hayes）發生失誤，雖試圖補救，史肯斯也奮力補位三壘，甚至在場上翻滾了一圈，仍來不及觸殺跑者，也因此留下B-boy哽圖。李凱威一看截圖，就看出這位大聯盟版棒球場B-boy是誰，「這是那個海盜狀元吧？」

史肯斯 李凱威 海盜

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