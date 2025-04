中職／李凱威華麗翻滾 看MLB版B-boy哽圖秒認出是海盜狀元

味全龍隊李凱威日前接界外球後的一個華麗翻滾,經過轉播慢動作重播,留下B-boy哽圖,今天美國職棒大聯盟海盜隊先發投手史肯斯(Paul Skenes)也上演華麗翻滾,看到似曾相似的截圖,李凱威卻是好奇,投手怎麼會出現這種動作。

龍隊4月6日在天母棒球場面對富邦悍將隊,5局上陳真打向一壘側界外區,一壘手陳思仲雖離這球較近,但二壘手李凱威的接球視角更好,一路狂奔過來接走這球,先避免陳思仲擦撞,一個倒地後正好翻滾一圈,意外留下一張哽圖,賽後收到大批球迷IG轉發。

李凱威回憶,去年或前年在新莊的比賽,也有一次跑一壘後翻滾了一圈,並非第一次在棒球場上演街舞技巧,但他急忙解釋:「我也沒有想要做那個動作,只是一個後續的力量剛好順勢翻過去,一個護身倒法。」

近期由於鄭宗哲在海盜升上大聯盟,海盜的比賽場次也受到球迷關注,今天史肯斯面對國民隊演出6局好投,投到第6局二壘有人時,國民寇爾(Alex Call)打向三壘,海盜三壘手海耶斯(Ke'Bryan Hayes)發生失誤,雖試圖補救,史肯斯也奮力補位三壘,甚至在場上翻滾了一圈,仍來不及觸殺跑者,也因此留下B-boy哽圖。李凱威一看截圖,就看出這位大聯盟版棒球場B-boy是誰,「這是那個海盜狀元吧?」

