快訊

捷運石牌站驚傳砍人案！約50歲傷者背部遭刺送醫 目擊乘客尖叫

北分署霸凌案隨前部長下台 黃玲娜今回鍋勞動部政次

美司令曝台海若開戰「將有50萬人慘死」 防長顧立雄回應了

中職／陳克羿節奏過快引抗議 古久保點保送偏多需修正

中央社／ 台北15日電
中職樂天桃猿投手陳克羿（圖）13日先發因投球節奏過快引起中信兄弟抗議，桃猿總教練古久保健二也點出陳克羿四壞球偏多是需要修正的課題，陳克羿15日下二軍調整。（樂天桃猿隊提供）
中職樂天桃猿投手陳克羿（圖）13日先發因投球節奏過快引起中信兄弟抗議，桃猿總教練古久保健二也點出陳克羿四壞球偏多是需要修正的課題，陳克羿15日下二軍調整。（樂天桃猿隊提供）

中職樂天桃猿投手陳克羿13日先發因投球節奏過快引起中信兄弟抗議，桃猿總教練古久保健二表示，當天開賽節奏比較拖提醒球員過後反而太快讓對手抗議，也點出陳克羿四壞保送偏多是需修正課題。

桃猿隊投手陳克羿13日先發對中信兄弟隊，但因為投球節奏過快中信兄弟總教練平野惠一有上場抗議；桃猿隊總教練古久保健二今天賽前受訪表示，當時狀況是打者還沒有看投手，但陳克羿已經準備要丟了，這種狀況如果球往頭部去會比較危險，兄弟教練團應該是抗議節奏太快的問題。

古久保健二也提到，陳克羿官辦熱身賽出賽時節奏比較好，那天開賽節奏有點拖，2局換局間有提醒，但後來節奏變快後，兄弟隊打者也因此叫了很多次暫停，如果是桃猿打者遇到類似狀況，他也會抗議。

陳克羿13日先發投4.2局被敲出2之安打，投出3次三振、偏多6次四壞保送，失掉1分責失分，今天也被下放二軍。

古久保健二表示，陳克羿先發出賽四壞球偏多，而且都是對右打者投出四壞保送，這部分希望他下二軍修正，雖然保送多失分少，但如果想要穩定站穩一軍，這部分是需要修正的課題。

陳克羿下二軍，本週先發投手輪值本土投手除了黃子鵬外，是否還有其他人選，古久保健二賣關子表示，到時就知道，還開玩笑說：「可能是大谷翔平或者山本由伸。」

中信兄弟 古久保健二 樂天桃猿

延伸閱讀

MLB／澤村賞3連霸後挑戰塞揚獎 山本由伸：我很感興趣

MLB／山本由伸6局9K等到火力奪勝 大谷翔平中斷連14場上壘

MLB／山本由伸6局9K無失分登三振王 靠艾德曼3分砲有勝投資格

MLB／山本由伸在川普後面擺臭臉引熱議 網：可能有投資股票

相關新聞

中職／龍隊挑戰平日場優勢在客群 史上最初平日場「Goal for 萬」

味全龍隊本季在台北大巨蛋的第一場主場，就是史上第一場「真．平日場」，今年6隊有5隊安排平日場次，龍隊領隊丁仲緯坦言是新的...

中職／桃猿10場13失誤最慘守備 教頭犀利回應：馬傑森比較多吧！

樂天桃猿隊開季10場比賽已出現13次失誤，為6隊最多，總教練古久保健二聽聞這項提問，犀利直言：「這裡面應該是馬傑森的失誤...

經典賽／曾豪駒尚不願鬆口談規畫 強調等選訓會議確認

樂天桃猿隊昨天宣布，同意首席教練曾豪駒續任明年世界棒球經典賽中華隊總教練，今天猿隊在台北大巨蛋的比賽吸引大批媒體到場，但...

中職／陳克羿節奏過快引抗議 古久保點保送偏多需修正

中職樂天桃猿投手陳克羿13日先發因投球節奏過快引起中信兄弟抗議，桃猿總教練古久保健二表示，當天開賽節奏比較拖提醒球員過後...

中職／郭天信25歲生日記得曾「壽星對決」有小孩帶來改變

中職味全龍隊郭天信今天過25歲生日，開季維持狀況不錯， 但他苦笑要大家「不要舒服他」，自認有了小孩讓他節奏變慢、心態變得...

經典賽／再披中華隊戰袍？林安可：選手先打出成績

中職統一7-ELEVEn獅球星林安可今天以地主運動員身分，受邀參加長榮大學全大運賽前記者會。身為去年12強國手，關於明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。