中職／龍隊挑戰平日場優勢在客群 史上最初平日場「Goal for 萬」

味全龍隊本季在台北大巨蛋的第一場主場，就是史上第一場「真．平日場」，今年6隊有5隊安排平日場次，龍隊領隊丁仲緯坦言是新的挑戰，但以長期經營的角度，希望努力落實棒球生活化，讓大巨蛋成為一個下班可以放鬆的地方，他也不諱言龍隊的優勢在於大巨蛋、天母的客群都是同一群人。

中職去年球季共在大巨蛋進行38場例行賽，僅有的平日場（不含周五）為4月3日周三中信兄弟隊作東、9月16日周一龍隊作東，票房分別是18072、17864人，但兩場雖然名義上都是周間的比賽，但隔天分別碰到清明節、中秋節假期，其實相當於一般周五賽事。

今年大巨蛋已進行5場比賽，分別是中信兄弟隊開幕周（周六、周日），接著統一獅隊上周五到周日三連戰，今、明天輪到龍隊作東，也是史上第一場、第二場隔天非假日的「真．平日」賽事。

丁仲緯指出，「平日是過去沒有過，的確是新的挑戰，怎樣長期經營讓球迷養成平日到大巨蛋看球的習慣，變成文化，這是重點。」

他說誠如統一獅隊總經理蘇泰安說的「生活化」，「前面要透過很多方式、長期經營，設定不同TA有不同方式，讓民眾願意第一次踏進來，然後喜歡進來，變成常常進來。」龍隊也汲取日職、韓職經驗，「努力去做，看怎樣把棒球生活化這件事落實，除了比賽要好看，周邊體驗也要可以滿足，讓大巨蛋變成下班一個可以放鬆的地方。」

對於來年是否繼續安排平日場？丁仲緯表示：「這是我們一直設定的目標，所以我們願意平日在大巨蛋比賽，對我們來說是同一群客群，都是台北市球迷。」今年在大巨蛋的場次也與台北市政府合作，提供台北市民半票優惠（部分區域不適用），意即最便宜400元就可進場觀戰，就是在地化經營的一塊，他說這樣的優惠會有感，「怎樣把人變多、把習慣養成，這是我們想先做的事。」

史上第一場大巨蛋真平日場例行賽，丁仲緯不透露球團原本設定目標票房數字，但坦言沒有設到1萬，但目前看預售數字應能破萬，他笑答：「今天看起來是Goal for 萬。」