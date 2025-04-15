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中職／郭天信25歲生日記得曾「壽星對決」有小孩帶來改變

中央社／ 台北15日電
中華職棒味全龍外野手郭天信（圖）15日迎來25歲生日，他表示，印象中生日當天出賽表現有好有壞，但巧合的是每次比賽當天出賽對手都是樂天桃猿，還記得2022年生日當天與同為壽星的桃猿隊投手朱承洋投打對決。（味全龍隊提供）
中華職棒味全龍外野手郭天信（圖）15日迎來25歲生日，他表示，印象中生日當天出賽表現有好有壞，但巧合的是每次比賽當天出賽對手都是樂天桃猿，還記得2022年生日當天與同為壽星的桃猿隊投手朱承洋投打對決。（味全龍隊提供）

中職味全龍隊郭天信今天過25歲生日，開季維持狀況不錯， 但他苦笑要大家「不要舒服他」，自認有了小孩讓他節奏變慢、心態變得更穩定，生日出賽記得曾跟朱承洋「壽星對決」。

龍隊外野手郭天信今天是壽星，龍隊今天以台北大巨蛋為主場迎戰樂天桃猿隊，郭天信表示，印象中生日當天出賽表現有好有壞，但巧合的是每次比賽當天出賽對手都是樂天桃猿，還記得2022年生日當天與同為壽星的桃猿隊投手朱承洋投打對決。

郭天信2021年至2023年都有在生日當天出賽，今天賽前中職生涯生日當天出賽總計10打數敲出3支安打，2023年生日當天開轟。

郭天信目前為止本季10場出賽總計38打數敲出14支安打，包括1發全壘打，打擊率3成68、維持不錯手感，他笑說著要大家「不要舒服他」，自認現在心態不同了，面對比賽的想法不一樣，過往好還想要更好，有時候會忽略本來應該要做的事情，沒有思考該怎麼做才可以更好。

郭天信也認為小孩出生帶來影響，各方面節奏變慢了，更懂得動腦袋，好像有某個「結」打開了，不一味追求個人成績，可以幫助球隊更重要。

至於技術面則認為季前去美國訓練也有收穫，雖然時間不長，但有學到發力相關的東西，可以轉換在訓練和比賽上，球隊有很多儀器協助測量數據，擊球的角度和速度都有往好的方向走。

郭天信今年之前僅在2021年一軍出賽打過9棒，今年則多打2棒、9棒，他認為過去可能會覺得棒次有影響，想要打前段棒次，但今年想法是打幾棒都一樣，壘上有人就把能做的事情做好。

中職 樂天桃猿 郭天信

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