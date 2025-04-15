中職／桃猿10場13失誤最慘守備 教頭犀利回應：馬傑森比較多吧！

樂天桃猿隊開季10場比賽已出現13次失誤，為6隊最多，總教練古久保健二聽聞這項提問，犀利直言：「這裡面應該是馬傑森的失誤比較多。」上周末狀況有所好轉，但仍盼他再加強；談到今天對戰聯盟第一味全龍隊，他表示，對手投手能力很強，必須拿出最好的東西去對戰。

猿隊今天將前一場先發4.2局出現6次四死球保送的陳克羿降下二軍，古久保健二指出：「他的四壞保送真的太多，尤其是面對右打的四壞球，這部分還是希望他能在二軍有所修正，帳面成績雖然還不錯，但想要穩定在一軍輪值必須要更穩定。」

至於本周另一名本土先發位置將由誰出任？古久保健二回應：「到時候就知道了」。

猿隊開季打完10場比賽，13次失誤為聯盟最多，古久保健二直言：「這裡面應該是馬傑森的失誤比較多，上周末有感覺守備比較安定，但還是需要他再繼續調整。」他也提到12日以2：3不敵中信兄弟隊之戰，7局上成晉面對陳俊秀擊出的球發生守備瑕疵，讓球滾到後面，最終紀錄為二壘打，「可能是子偉（林子偉）能力太好，跑那麼遠拍到那球，影響到球的軌跡。」

古久保健二表示，球隊失誤很多，還是希望選手能去反省，「尤其今天碰到第一名的球隊，希望選手可以確實把每個部分做好。」他指出，龍隊的失誤少，可能因為多在人工草皮的球場出賽，除此之外，投手能力也是很強，「可以每場失分降到最低，有預想這幾天應該都是低比分的比賽，必須把我們最好的東西拿出來和對方對戰。」