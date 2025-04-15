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經典賽／曾豪駒尚不願鬆口談規畫 強調等選訓會議確認

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
曾豪駒續任中華隊教頭，目前尚不願鬆口談經典賽相關規劃。 聯合報系資料照
曾豪駒續任中華隊教頭，目前尚不願鬆口談經典賽相關規劃。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊昨天宣布，同意首席教練曾豪駒續任明年世界棒球經典賽中華隊總教練，今天猿隊在台北大巨蛋的比賽吸引大批媒體到場，但曾豪駒目前尚不願鬆口談經典賽相關規劃，強調仍需等選訓會議後才能正式確認。

曾豪駒接連帶領中華隊挑戰世界12強棒球賽、世界棒球經典賽資格賽，外界一致屬意由他繼續帶隊，但由於他今年身分為猿隊一軍首席教練，是否有辦法分身再負責國家隊事宜，挑動猿迷神經，中職聯盟也表達將與猿隊球團協商，看透過什麼方式取得平衡，昨天猿隊、聯盟發出新聞稿，確認曾豪駒再接下中華隊帥印。

今天接受媒體聯訪時聽聞「恭喜」，他先是強調「還沒確定」，他表示，「感謝球團全力支持，一切還是等到選訓會議確認，目前目標還是全力幫助球隊（猿隊）打下好成績。」

對於經典賽相關提問，曾豪駒多次回應「等確認後再說」，僅在被問到C組情勢時表示：「一直以來國際賽挑戰都很大，每隊都很強，每次出去都是新的挑戰，不管什麼狀況，就是全力把該做的事做好。」

他再次重申：「現在比較期待的是全力幫助球隊打下好成績。」

對於自家首席教練出任國家隊教頭，猿隊教頭古久保健二表示：「運作上沒什麼問題，對於龍貓教練被選為總教練，沒有很大疑問，例行賽雖然很重要，既然他現在是國家隊總教練，可以幫助他的儘量幫助他。」

中華隊 曾豪駒 經典賽

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