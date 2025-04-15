經典賽／法官參戰！賈吉確定扛「美國隊長」 教頭已知會前隊長楚奧特

美國隊挑戰2026年世界棒球經典賽的第一名選手確認，總教練德羅沙（Mark DeRosa）今天在MLB Network節目中公布，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）將加入球隊，也會出任隊長一職。

「有機會代表自己的國家，這是一件特別的事。」賈吉在2023年經典賽其實就有意願，但當時他剛與洋基簽下9年3.6億美元合約，接下洋基隊長任務，正值春訓期間，他認為自己有責任留在洋基，因此只能婉拒，但他期待機會再次降臨，在近日德羅沙確定續掌美國隊兵符後，賈吉馬上開始運作。

賈吉向洋基傳奇投手、美國隊投手教練派提特（Andy Pettitte）表達，希望有機會效力美國隊，洋基心理師波林（Chad Bohling）也替他向德羅沙傳話。德羅沙說：「當我確定擔任總教練後，我第一個想到的人就是『99號』，我希望他成為隊長，他有這個資格。上次看到楚奧特（Mike Trout）在面對日本的冠軍賽擔任掌旗手，我希望賈吉也可以成為那個人。」

楚奧特日前也曾表達希望再次出戰經典賽，德羅沙表示，自己本周已與楚奧特聯繫過，提前告知他賈吉將擔任隊長。據德羅沙表示，楚奧特得知後的回答是「這是他應該的」。

賈吉盼望楚奧特能與自己攜手，一起搭檔外野陣容；德羅沙則說，他希望賈吉不需為召募選手擔心，他指出：「以野手來看，光是有意願出賽的名單，我應該可以填出5套先發名單，但比較大的問題是投手，因為比賽是在春訓期間舉辦。」