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中職／味全龍啦啦隊公布大巨蛋應援裝 要挑戰非假日票房

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍啦啦隊提前公布應援服。味全龍Threads
味全龍啦啦隊提前公布應援服。味全龍Threads

中華職棒味全龍於明天起一連兩天在台北大巨蛋進行與樂天桃猿二連戰，這是龍隊本季首度以大巨蛋做為主場的比賽，為此該隊全力催票，不僅拿出本土強投徐若熙做為先發，同時啦啦隊小龍女也於今天提前公布明、後天的應援服，設計讓網友驚豔，就看味全龍能否在非假日的周二，開出票房佳績。

上周統一獅以大巨蛋做為主場，在非假日周五票房僅開出9210人，寫下在各隊在大巨蛋主場的新低紀錄，這也給了各隊警訊。

明天是大巨蛋做為中職各隊主場以來，第二度球季例行賽安排周二的比賽(不包含去年總冠軍賽)，去年9月17日周二同樣由味全龍擔綱大巨蛋主場，迎戰台鋼雄鷹，票房開出13967人，是去年所有大巨蛋場次(38場)排名倒數第五。

味全龍近日來全力催票，也提供台北市民專屬購票優惠，小龍女全力配合，今天公布應援服，網友就說，「太好看惹」、「大家趕緊買票進場」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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