快訊

關稅震撼彈！新台幣逆勢狂升1.95角 成交量爆史上第6大

新北塭仔圳施工挖破瓦斯管 人員搶修現已止漏

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／李多慧來台兩周年發文感謝粉絲 「來到台灣從未後悔過」

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。報系資料照
李多慧。報系資料照

中華職棒第一位以韓籍身分來台發展的啦啦隊李多慧，於今天在Threads發文說，「2023年4月14日，我第一次來到台灣的那一天，至今仍歷歷在目 ..不知不覺，已經過了兩年。」她感性的特別感謝台灣粉絲的支持，並說「來到台灣之後，我從未後悔過。因為有你們願意接納真正的我，真心地支持我，我才能一路走到現在。」

李多慧兩年被引進加入中華職棒樂天桃猿啦啦隊，隔年再轉戰味全龍啦啦隊，在台灣建立起個人知名度及事業，目前以台灣生活為重心，雖也經歷過被人跟騷事件，讓她感到驚嚇，但她仍對台灣展現熱愛的一面，甚至捐款台灣地震賑災，也將YT收入捐給慈善機構的舉動，都令人感動。今天來台兩周年紀念日，她當成一個重要的日子。

「這段期間一起經歷的每一個瞬間，都深深刻在我心裡。一開始是帶著心動與期待來到這裡，如今，這裡的日常、這裡的人們，還有這裡的文化，早已變得無比珍貴，融入了我的生活。」

粉絲也紛紛留言，「多慧呀，謝謝你寫下這麼真摯的一篇文章，我邊看邊感動，眼眶都紅了。」、「謝謝妳來台灣，很幸運這兩年的生活有妳一起度過，今年也一起創造更多美好的回憶吧。」、「多慧：妳現在已經是臺灣人了！妳願意用心融入這裡的生活，體驗台灣的庶民文化，比許多台灣人還愛臺灣。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

Threads

相關新聞

經典賽／樂天桃猿點頭！曾豪駒出任中華隊總教練 球季期間仍以猿隊優先

曾豪駒能否出任2026年世界棒球經典賽中華隊總教練，今天有了正式答案。樂天桃猿隊今天回應，同意曾豪駒接受經典賽中華隊總教...

經典賽／曾豪駒盼提早備戰 預計1月中集訓、2月初確認最終球員名單

樂天桃猿隊今天表示同意首席教練曾豪駒出任2026年世界棒球經典賽中華隊總教練，中華職棒聯盟感謝樂天球團全力支持，預計4月...

中職／獅隊靠台北大巨蛋加持 主場人氣超越悍將衝上第2

中華職棒開季前3周賽事結束，目前33場比賽吸引32萬5314人次，單場平均9858人，台北大巨蛋

中職／味全龍開季10戰鬼神防禦率1.34 史上僅有1995統「E」獅追得到

味全龍隊開季打完前10場比賽，團隊投手防禦率僅1.34，並列聯盟史上第一，過去35年歷史僅有1995年統一獅隊在前10戰...

中職／李多慧來台兩周年發文感謝粉絲 「來到台灣從未後悔過」

中華職棒第一位以韓籍身分來台發展的啦啦隊李多慧，於今天在Threads發文說，「2023年4月14日，我第一次來到台灣的那一天，至今仍歷歷在目 ..不知不覺，已經過了兩年。」她感性的特別感謝台灣粉絲的

中職／統一獅X台鋼雄鷹「南人祭」公布主視覺 洪一中、胡金龍都入鏡

統一獅隊與台鋼雄鷹隊連續第二年合作舉辦南人祭，延續去年好評迴響，雙方分別以「TAINAN」及「TAKAO」代表兩個不同城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。