中職／李多慧來台兩周年發文感謝粉絲 「來到台灣從未後悔過」

中華職棒第一位以韓籍身分來台發展的啦啦隊李多慧，於今天在Threads發文說，「2023年4月14日，我第一次來到台灣的那一天，至今仍歷歷在目 ..不知不覺，已經過了兩年。」她感性的特別感謝台灣粉絲的支持，並說「來到台灣之後，我從未後悔過。因為有你們願意接納真正的我，真心地支持我，我才能一路走到現在。」

李多慧兩年被引進加入中華職棒樂天桃猿啦啦隊，隔年再轉戰味全龍啦啦隊，在台灣建立起個人知名度及事業，目前以台灣生活為重心，雖也經歷過被人跟騷事件，讓她感到驚嚇，但她仍對台灣展現熱愛的一面，甚至捐款台灣地震賑災，也將YT收入捐給慈善機構的舉動，都令人感動。今天來台兩周年紀念日，她當成一個重要的日子。

「這段期間一起經歷的每一個瞬間，都深深刻在我心裡。一開始是帶著心動與期待來到這裡，如今，這裡的日常、這裡的人們，還有這裡的文化，早已變得無比珍貴，融入了我的生活。」

粉絲也紛紛留言，「多慧呀，謝謝你寫下這麼真摯的一篇文章，我邊看邊感動，眼眶都紅了。」、「謝謝妳來台灣，很幸運這兩年的生活有妳一起度過，今年也一起創造更多美好的回憶吧。」、「多慧：妳現在已經是臺灣人了！妳願意用心融入這裡的生活，體驗台灣的庶民文化，比許多台灣人還愛臺灣。」