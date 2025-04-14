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經典賽／樂天桃猿點頭！曾豪駒出任中華隊總教練 球季仍以猿隊優先

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經典賽／曾豪駒盼提早備戰 預計1月中集訓、2月初確認最終球員名單

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
曾豪駒將繼續出任世界棒球經典賽中華隊總教練。本報資料照片
曾豪駒將繼續出任世界棒球經典賽中華隊總教練。本報資料照片

樂天桃猿隊今天表示同意首席教練曾豪駒出任2026年世界棒球經典賽中華隊總教練，中華職棒聯盟感謝樂天球團全力支持，預計4月底就會啟動後勤相關運作，曾豪駒也已表達盼能提早展開集訓，目前暫定明年1月中旬。

聯盟表示，曾豪駒總教練帶領國家隊拿下世界12強金牌，並且於經典賽資格賽取得晉級明年會內賽的門票，協助我國擴大國家隊球員人才庫，並與教練團、情蒐團隊、後勤團隊建立高度默契與運作模式，因此特別邀請其擔任2026年世界棒球經典賽國家隊總教練一職，也感謝樂天球團全力支持與協助。

聯盟強調，國家隊是一個分工明確的團隊，國家隊前期的情蒐計畫、球員觀察等後勤工作，聯盟已開始籌組相關團隊執行前期任務，邀請多位教練、球員加入團隊，配合情蒐小組協助球員觀察與數據討論，並與總教練保持聯繫討論，相關名單待確認後也會一併公布。

目前規畫的時程中，預計4月底就會啟動國家隊後勤相關運作，包含前期的球員觀察與數據掌握等。5月起就會開始召開國家隊資訊的匯報，每月召開至國家隊集訓名單出爐。

2026年世界棒球經典賽將於明年3月開打，曾總教練也提出提早展開集訓的需求，希望比以往國家隊更早集訓，以便讓入選集訓名單的球員提早進入備戰狀態，目前集訓時間暫定在明年一月中旬就啟動。

此外，按照以往的時程，球員最終名單預計在2月初完成繳交與公布，球員也會持續隨國家隊集訓到2月底，備戰3月5日開打的比賽。

棒球 樂天桃猿 經典賽

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