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經典賽／樂天桃猿點頭！曾豪駒出任中華隊總教練 球季期間仍以猿隊優先
曾豪駒能否出任2026年世界棒球經典賽中華隊總教練，今天有了正式答案。樂天桃猿隊今天回應，同意曾豪駒接受經典賽中華隊總教練一職之邀請。球團表示，能由本團教練出任國家隊總教練，是對曾豪駒教練專業表現的肯定，球團對此深感榮幸，亦表達高度支持。
曾豪駒接連帶領中華隊征戰世界12強棒球賽、世界棒球經典賽資格賽，是否再帶2026年正賽，需中職聯盟與樂天球團進一步協商。
樂天球團今天發出新聞稿表示，球團已與曾豪駒就相關任務達成共識，考量目前正值球季期間，為維持球隊戰力穩定與教練團既有運作，除國家隊相關會議外，曾教練仍以樂天球團事務為優先。
針對國家隊前期的情報蒐集、球員觀察等準備工作，聯盟已規畫專業統籌教練團隊、情蒐團隊進行分工，並隨時與總教練保持聯繫討論。球季結束後，曾豪駒教練將全力投入中華隊選手相關集訓工作，肩負起帶領國家隊備戰的重要責任。
樂天桃猿隊將持續與聯盟保持密切溝通，並全力支持曾教練於國家隊之規劃與執行，期盼能為台灣棒球注入更多正向能量與榮耀。
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