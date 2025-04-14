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中職／味全龍開季10戰鬼神防禦率1.34 史上僅有1995統「E」獅追得到
味全龍隊開季打完前10場比賽，團隊投手防禦率僅1.34，並列聯盟史上第一，過去35年歷史僅有1995年統一獅隊在前10戰繳出如此精實的投手數據，但該年獅隊數據是因失誤意外造成防禦率「優化」。
龍隊目前合計87局投球，僅被敲55支安打，失分19分、責失13分，防禦率1.34、被打擊率0.180、每局被上壘率0.95全都海放其他5隊。
中職過去僅有6隊在開季前10場比賽打完後，團隊投手防禦率低於2，其中最佳為1995年獅隊1.34，同樣是87局責失13分，但失分為近兩倍的25分，當時獅隊10場比賽出現16次失誤同樣領先各隊。
龍隊超狂投手成績，得力於4大洋投先發鋼龍、艾璞樂、伍鐸、龍聖，加上王維中、曹祐齊，目前10戰合力繳出8場優質先發，僅有兩場例外也都是5局以上的好投。
龍隊開季刷出史詩級數據，而陣中最強投手徐若熙甚至尚未出賽，明天才要在台北大巨蛋面對樂天桃猿隊演出本季初登板。
中職史上開季前10場投手防禦率低於2
2025 味全龍 1.34
1995 統一獅 1.34
2004 誠泰Cobras 1.74
2005 興農牛 1.81
1995 兄弟象 1.89
2003 興農牛 1.92
2003 統一獅 1.97
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