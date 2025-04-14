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中職／獅隊靠台北大巨蛋加持 主場人氣超越悍將衝上第2
中華職棒開季前3周賽事結束，目前33場比賽吸引32萬5314人次，單場平均9858人，台北大巨蛋仍是票房保證，統一獅隊打完3場大巨蛋主場比賽後，單場平均觀眾衝到9403人，超前富邦悍將隊躍居全聯盟第2。
獅隊開季前3場主場比賽在台南球場進行，共有23236人進場、單場平均7745人，11到13日在大巨蛋對味全龍隊3連戰吸引33182人，6場比賽合計56418人，主場平均數也升至9403人，不難看出「大巨蛋效應」 對各隊都有加分效果。
中信兄弟隊目前7場主場包括5場台中洲際球場、兩場大巨蛋，共有10萬8102人進場，單場平均15443人穩居榜首。
另4隊尚未安排大巨蛋主場賽事，富邦悍將隊在新莊球場、台鋼雄鷹隊在高雄澄清湖球場、味全龍隊在天母球場、樂天桃猿隊在桃園球場分別進行5場主場比賽，單場平均數依序是8976、8537、7925、6720人。
本季前33場例行賽有10場觀眾超過1萬人，大巨蛋目前進行5場比賽有4場破萬，包括3月29日象獅開幕戰4萬人滿場，這5場合計90330人、單場平均18066人，兩個數字都在所有球場排名第1。
中職接下來兩周例行賽，大巨蛋密集安排賽事，龍隊明、後天對猿隊2連戰，兄弟18到20日對悍將3連戰，接著猿隊23、24日和雄鷹交手，龍隊25到27日對決兄弟；也就是說，大巨蛋從明天開始，將在短短13天內進行10場比賽。
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