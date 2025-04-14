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中職／統一獅X台鋼雄鷹「南人祭」公布主視覺 洪一中、胡金龍都入鏡

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊與台鋼雄鷹隊連續第二年合作舉辦南人祭，公布主視覺。圖／統一獅隊提供
統一獅隊與台鋼雄鷹隊連續第二年合作舉辦南人祭，公布主視覺。圖／統一獅隊提供

統一獅隊與台鋼雄鷹隊連續第二年合作舉辦南人祭，延續去年好評迴響，雙方分別以「TAINAN」及「TAKAO」代表兩個不同城市的榮耀，先於4月25到27日台南棒球場由獅隊作東，5月16到18日則在雄鷹主場高雄澄清湖棒球場舉辦，兩隊也將穿上南人祭主題球衣出賽。

獅隊球團今天公布，2025南人祭主題日賽事「挺在地，作伙拚」，賽事看台應援將重回一、三壘對抗，主隊在一壘看台、客隊於三壘看台，分別由UniGirls及WING STARS各為其主帶動應援及看台互動遊戲，萊恩也特別邀請TAKAO一起來台南棒球場拚場面，看看誰才是南霸天超人氣吉祥物，邀請雙方球迷站出來全力相挺。

2025統一獅X台鋼雄鷹南人祭主題活動視覺設計，不同於去年主視覺全是選手，今年由兩隊總教練領軍，加上隊長及選手共同拍攝設計，結合本次主題規畫，兩隊明星選手都是南方之霸的代表出身南台灣台南、高雄及屏東。獅隊由總教練林岳平領軍、隊長陳傑憲、林安可、胡金龍、林岱安，而雄鷹由總教練洪一中領軍，隊長王柏融、郭阜林、林家鋐，以及譯名在地化的洋將後勁。

本季目前雙方對戰三場，獅隊以兩勝一敗領先，這系列將在彼此主場對戰，邀請在地球迷一起進場力挺到底，期待看台上壁壘分明對抗，感受彼此球場上競爭，球迷們為自己喜歡的球隊「挺到底，作伙拚」

獅隊總經理蘇泰安表示，「台鋼雄鷹自成軍後到今年，無論在各方面都表現很好，而我們兩隊同屬南部城市球隊，透過行銷活動結合，球場上拚戰彼此互相競爭，而行銷活動彼此能互相合作是一個很好的方向，尤其是結合在地城市的經營，對彼此都有很大的幫助，期待這系列主題活動邀請在地城市一起進場，也歡迎台鋼球迷來台南主場共襄盛舉，而獅迷也可前到高雄澄清湖棒場力挺統一獅。」

台鋼雄鷹 棒球 統一獅

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