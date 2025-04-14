MLB／鄭宗哲先發3支0首安再等等 遭紅人火球男壓制吞2K

效力海盜隊的23歲台灣內野手鄭宗哲，今天再獲先發機會，面對紅人隊，3打席仍未等到首安，吞下2次三振，目前在大聯盟累積7打數，尚未開張安打。

鄭宗哲今天擔任先發第八棒、游擊手，面對紅人火球派先發投手格林（Hunter Greene），鄭宗哲首打席在第2局一出局、三壘有人時站上打擊區，連3球打成界外後，第4球面對100.2哩直球揮空遭到三振。第2打席則是第5局一出局、壘上無人時上場，在球數2好2壞後，面對滑球擦棒被捕，吞下第2K。

鄭宗哲第3打席面對後援投手吉伯特（Ian Gibaut），打向左外野的平飛球遭到接殺，此役以3支0作收。

紅人打線在3局下率先突破，海盜先發投手姆辛斯基（Carmen Mlodzinski）先保送溫斯（Austin Wynns），費里多（TJ Friedl）敲二壘打，艾斯賓諾（Santiago Espinal）補上安打送回2分打點，第5局再因保送、安打串連掉分，姆辛斯基先發4.1局被敲5安打、失4分。

紅人先發投手格林則是演出一場壓制好投，第2局被基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）敲出三壘打後，從K掉下一棒鄭宗哲開始，連續解決17人次，最終以98球完成7局投球，僅被敲2安打、無失分，送出8次三振。

紅人後續兩任後援投手也未讓海盜上壘，終場就以4：0擊敗海盜。