中職／洪總執教2000場之役成為贏家 感動新莊飄揚「洪一中」喊聲

中華職棒總教練生涯帶隊第2000場比賽，台鋼雄鷹隊教頭洪一中成為今天的贏家，打到延長10局以4：2擊敗富邦悍將隊，賽後與全隊走向外野向雄鷹球迷致意，讓新莊棒球場飄揚「洪一中！洪一中！」吶喊聲。

雄鷹今天從0：2落後出發，靠杜家明7局上的陽春砲帶動反攻，以2：2進入延長賽後，也是杜家明的安打建功，一棒打回2分打點。

今天適逢洪總的執教2000場，選手為自己打下勝利，洪一中說：「今天最大功臣是杜家明，本身就3分打點，我們才拿4分。」他也提到，球隊有很多機會可以領先，但選手在球隊辛苦時想要貢獻心力，反而壓力一來過於緊繃，難以施展，「這是年輕選手必須去學習的課程，越緊張時怎樣讓自己思維和心態放鬆去面對挑戰。」

雄鷹今年季前接連傷了陳文杰、魔鷹兩位大將，洪總坦言，「一開始就缺了陳文杰，那時還覺得年輕人能不能補上，老實講沒那麼容易。」而魔鷹在調整狀況升溫之際也受傷，「今年不是那麼順遂，但我也跟選手講，現在我們處在艱困的時期，大家要加油，不管好或不好，就是去練習，就算上半季不好，還有下半季。」

「謝謝選手，」洪總說，賽前就聽到選手說，希望今天可以贏下來。賽後聽到球迷高喊自己名字，他感性表示，「當然是很感動，一直都有很支持我的球迷，不管我在哪裡都不離不棄，沒辦法做什麼表達感謝，只能脫帽致意，希望透過你們（媒體）的手和他們說聲謝謝。」

杜家明此役前兩打席面對悍將先發投手李東洺都遭到三振，第7局狙擊左投賴鴻誠，他表示，當時希望上壘，把球打強、打平，「打全壘打，那是後續，我沒辦法控制。」至於第10局的超前安打，他感謝張肇元先執行短打成功，自己希望至少把分數送回來，「有設定積極一點攻擊，剛好結果也不錯。」

洪一中總教練生涯帶隊歷程 Lamigo桃猿 884勝717敗29和 勝率0.552 富邦悍將 107勝127敗5和 勝率0.457 台鋼雄鷹 53勝77敗1和勝率0.408 合計2000場