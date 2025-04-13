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中職／悍將不敗主場遭雄鷹攻破 輸在杜家明陽春砲+超前安

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手李東洺投6局無失分，因牛棚砸鍋，最終無關勝敗。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手李東洺投6局無失分，因牛棚砸鍋，最終無關勝敗。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊的不敗主場，今天遭到攻破，台鋼雄鷹隊杜家明7局上先敲陽春砲帶動反攻，10局上突破僵局的安打再送回2分，雄鷹終場以4：2擊敗悍將，中斷悍將本季在新莊棒球場的主場4連勝。

雄鷹由左投江承諺先發，在第4局面對危機，還沒有出局數，已因2保送、1安打被攻占滿壘，董子恩以高飛犧牲打幫助悍將先馳得點，但二壘跑者張育成在三壘前遭到中外野手曾昱磬助殺出局，高國麟打向中外野也被曾昱磬接殺，成功讓該局失血最小化。

悍將5局下攻勢出現在兩出局後，周佳樂二壘打、李宗賢一壘打串聯攻下1分，江承諺最終先發4.2局被敲4安打、失2分。

悍將先發投手李東洺本季初登板面對味全龍隊僅撐1.2局失4分，今天表現回穩，以82球完成6局投球，僅被敲2安打、無失分，雖帶著2：0領先退場，但牛棚無法守住他的勝投。

賴鴻誠把關7局上，面對3打席都沒拿到出局數，先被杜家明敲出陽春砲，吳念庭補上二壘打，再靠暴投站上三壘，面對王柏融也出現保送，廖任磊接手無人出局、一三壘有人局面，讓藍寅倫代打敲出追平安打。

富藍戈8局上三上三下過關，曾峻岳負責的9局上驚心動魄，一出局後被王柏融、林家鋐連棒敲出安打，再對葉保弟投出保送，滿壘接連解決曾子祐、王博玄。

兩隊以2：2進入延長賽，杜家明再度以安打建功，一棒送回2分，也獲選為單場MVP，在總教練洪一中的執教第2000場里程碑為他打下勝利。

王柏融

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