中職／曹祐齊6局退場有原因 葉總談卡位輪值可能性

味全龍隊今天靠著曹祐齊6局無失分好投，加上守備美技連發，以1：0擊敗統一獅隊重返龍頭，總教練葉君璋除了稱讚曹祐齊之外，也認為現在要談排名還太早，「後面還有110場比賽，要保持好節奏。」

曹祐齊今天先發6局僅被敲1支安打，沒有失分的好投，超越葉總昨天的5局期待，葉君璋今天表示：「跟他過去投球表現其實接近，投到對方不好打的位置，但比之前更加成熟，能夠控制球數。」

只不過曹祐齊春訓就出現拉不高球速的問題，今天最快球速也僅140公里，葉君璋認為，球速能夠再精進更好，「不是說球速就是一切，但或許能回到去年後段（最快147公里）的水準。」

龍隊2天後的賽事將推出徐若熙先發，二軍還有剛先發過的王維中待命，曹祐齊能否擠進輪值？葉君璋表示，只要保持健康，就會讓他固定出賽，但是不是照著每周一場的節奏就不一定。

曹祐齊今天雖投滿6局，但僅投了74球，葉君璋也坦言有續投空間，「他現在可以90球，只不過鑀龍（中繼）昨天沒投得很好，今天想讓他抓一下好的感覺。」

味全龍隊張政禹。記者陳正興／攝影

龍隊今天攻勢也不順，面對獅隊蒙德茲5局僅敲出1支安打，是靠4局上對方保送連發才擠回寶貴1分，葉君璋表示，跟昨天面對的梅賽斯一樣，兩位洋投球威都不錯，「蒙德茲的控球不到不好，不過打者很難預期，有時突然一顆壞球，不好打。」

龍隊今天守備也幫了投手大忙，3局下有李凱威跨區辦案、郭天信接殺後長傳一壘的雙殺守備，7局下張政禹飛撲接殺，葉君璋也說：「這樣的比賽，每一個守備都很關鍵。」