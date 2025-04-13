中職／140公里球速吃死獅隊 曹祐齊感謝家人瘋狂支持

味全龍年輕投手曹祐齊本季初登板，投出6局僅被敲1支安打、無失分的好成績，幫助球隊以1：0擊敗統一獅隊，不過最快140公里的球速讓他自嘲是投「老人球」，除了教練團持續協助外，也感謝家人、爸爸曹竣崵的支持「他們很瘋」。

曹祐齊今天開賽連抓7個出局數才被林靖凱敲出首安，不過接下來郭天信快速橫移接殺許哲晏敲出的飛球，並不落地長傳直達一壘，封殺來不及回壘的林靖凱，演出美技雙殺，該局第一個出局數也是李凱威跨到游擊防區攔截滾地球抓到。

曹祐齊後續沒遇到太大麻煩，以74球壓制獅隊6局沒有掉分，僅被敲出1支安打，另有2次三振、1次觸身球，沒有失分拿下勝投，5局投完時教練有詢問他的想法，曹祐齊說：「我說可以，上去就不想輕易下來。」

曹祐齊謙虛表示，今天安打沒有很多，主要要感謝隊友守備的幫忙「天信的長傳、凱威的接殺」，就連張政禹在7局下的美技飛撲曹祐齊也點出對團隊的幫助，「還有保送回來的1分、後援投手守住，這是團隊的勝利。」

去年最快球速還有147公里，然而曹祐齊今天球速卻催不上去，他表示，春訓開始球速就掉下來，「告訴自己，球速慢有球速慢的丟法，就是老人球，把位置丟出來，讓對方打不好就好，後面還有隊友。」

至於球速出不來的原因，曹祐齊指出，主要是疲勞導致下滑，後面自己越想越多進入負面循環，「跟著羅曼教練訓練，他想讓我變得更好，但就是一步一步來，不能急，投手不像打者可以一直練，把該做的做好就好。」

曹祐齊也透露，父親、前中職名投曹竣崵也提出關心，「他告訴我不用著急，按部就班慢慢就能把球速找回來。」家人昨天回到台南，得知他今天要先發立刻又北上來現場加油。