中職／猿隊避過3連戰遭兄弟橫掃 古久保對陳克羿有話說
樂天桃猿隊今天在桃園主場6局下，靠馬傑森3分打點二壘打打下江山，以4：2擊敗中信兄弟隊，也讓兄弟中斷7連勝，但先發投手陳克羿只投4.2局退場，總教練古久保健二認為他還要再修正，下次登板是否照常必須再評估。
猿隊動用7名投手應戰，搶下3連戰唯一勝利，陳克羿只被揮出兩支安打，但出現6次四死球，包括兩次觸身球，本季初登板投不滿5局失1分退場。
古久保表示，今天終止2連敗，贏球有鬆了一口氣的感覺，但陳克羿保送較多，第3局就有換投的想法，他在官辦熱身賽投得很好，一軍先發是有難度。
古久保認為，守備被陳克羿投球節奏牽著走，打擊發揮也受影響，希望他好好修正，有所突破、成長，目前還不確定下周有沒有登板機會。
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