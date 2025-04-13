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中職／曹祐齊好投+美技連發鎖獅 味全踢下兄弟返龍頭

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手曹祐齊。記者陳正興／攝影
味全龍隊先發投手曹祐齊。記者陳正興／攝影

統一獅隊與味全龍隊連三天在台北大巨蛋交手，前兩天都靠打擊分勝負，今天則上演投手戰，曹祐齊本季初登板的6局無失分演出，外加龍隊中線美技3連發，以1：0擊敗統一獅隊，弭平與中信兄弟隊的勝差，靠勝率領先回到獨居第一。

前3局兩隊都未能越雷池一步，直到4局上獅隊蒙德茲控球失準，開局就先投出保送，1出局後被張政禹敲安，2出局後又是連續2個保送，直接奉送龍隊1分。

獅隊打線雖然在3局下由林靖凱敲出安打，不過接下來許哲晏敲出的飛球，郭天信不僅快速橫移到左中外野接殺，並不落地長傳直達一壘，封殺來不及回壘的林靖凱，演出美技雙殺，該局第一個出局數也是李凱威跨到游擊防區攔截滾地球抓到。

7局下獅隊在2出局後，由林安可敲出打到一壘壘包的幸運安打，然而潘傑楷敲出的游擊方向平飛球，張政禹硬是飛撲沒收，連續兩天在游擊防區演出美技守備。

龍隊今天推出「小帥」曹祐齊本季初登板，總教練葉君璋原本期待他投出不錯的5局內容，而他直接多延長1局，以74球壓制獅隊6局沒有掉分，僅被敲出1支安打，另有2次三振、1次觸身球。

獅隊先發投手蒙德茲投1休4登板，控球不穩的毛病被放大，5局雖然僅被敲出1安，但出現6次四壞保送，差1次就要追平隊史單場最多紀錄。

味全龍隊中外野手郭天信展現長傳美技助殺。記者陳正興／攝影
味全龍隊中外野手郭天信展現長傳美技助殺。記者陳正興／攝影

張政禹 統一獅

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