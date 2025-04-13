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中職／馬傑森把高中同學打成敗投 盛讚伍立辰直升一軍代表有能力

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
中信兄弟隊投手伍立辰吞下生涯首敗。本報資料照
中信兄弟隊投手伍立辰吞下生涯首敗。本報資料照

中信兄弟隊投手伍立辰吞下生涯首敗。中信兄弟提供
中信兄弟隊投手伍立辰吞下生涯首敗。中信兄弟提供
樂天桃猿隊游擊手馬傑森今天成為贏球大功臣，對中信兄弟隊之戰6局下面對高中同學伍立辰，生涯首次交手就揮出3分打點二壘打，讓他吞下首敗，賽後形容「有特別不一樣的感覺」。

兩人都出身普門中學青棒隊，馬傑森在高中畢業後直接加盟猿隊，今年已是生涯第6年；伍立辰升上嘉義大學，去年在中職選秀會第2輪被兄弟挑中，未打過二軍比賽，生涯首戰就是今年開幕戰。

伍立辰菜鳥球季第4次登板，首次碰到猿隊，6局下2出局出現滿壘危機，剛好碰到老同學馬傑森，結果被揮出清光壘包的二壘打，吞下生涯首敗。

馬傑森笑說：「伍立辰高中時期不是投手，而是內野手，高三時鎮守一壘，接到球還傳給他。」

他表示，伍立辰到了大學才改練投手，花了很多心思和苦心，真的很不容易，尤其到了職棒未經二軍就上一軍，代表他是有能力的球員。

馬傑森表示，今天6局下對決伍立辰時，沒有太多言語交流，在1好1壞後打到變化球，同學剛上一軍第1年就碰到，感覺真的很特別。

他說：「伍立辰是不服輸的人，才能從野手轉任投手站在這裡，以後還有機會交手，他一定會花時間研究我。」

中職選秀 樂天桃猿 馬傑森

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