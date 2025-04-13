中職／致勝二壘打越過詹子賢頭頂 馬傑森彌補攻守失誤立大功

樂天桃猿隊今天在桃園球場以4：2擊敗中信兄弟隊，不但避免3連戰遭橫掃，也讓兄弟終止7連勝，馬傑森擔任9棒游擊手，6局下揮出關鍵二壘打清空壘包，成為致勝一擊，獲選單場MVP，他說：「前面比賽攻守都有失誤，很開心把握機會建功。」

兩隊打完前5局1：1平手，猿隊6局下兩出局滿壘時，馬傑森面對兄弟新人、高中同學伍立辰，揮出左外野方向二壘打，攻下3分打點，幫助球隊領先到比賽結束。

馬傑森此役3打數1安打、攻下3分打點，本季打擊率2成31，首次抱回單場MVP；他表示，當時平手局面、2出局，一定要揮出安打才能幫助球隊得分，希望把隊友打回來。

馬傑森這支關鍵二壘打，越過兄弟左外野手詹子賢頭頂，他說：「打出去後全力跑壘，看到大家都在歡呼，才知道對方沒有接到球。」

猿隊本季首次進行下午兩點開打的比賽，馬傑森認為沒有問題不大，他說：「春訓也有這種時間的比賽。」