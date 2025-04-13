聽新聞
0:00 / 0:00
中職／致勝二壘打越過詹子賢頭頂 馬傑森彌補攻守失誤立大功
樂天桃猿隊今天在桃園球場以4：2擊敗中信兄弟隊，不但避免3連戰遭橫掃，也讓兄弟終止7連勝，馬傑森擔任9棒游擊手，6局下揮出關鍵二壘打清空壘包，成為致勝一擊，獲選單場MVP，他說：「前面比賽攻守都有失誤，很開心把握機會建功。」
兩隊打完前5局1：1平手，猿隊6局下兩出局滿壘時，馬傑森面對兄弟新人、高中同學伍立辰，揮出左外野方向二壘打，攻下3分打點，幫助球隊領先到比賽結束。
馬傑森此役3打數1安打、攻下3分打點，本季打擊率2成31，首次抱回單場MVP；他表示，當時平手局面、2出局，一定要揮出安打才能幫助球隊得分，希望把隊友打回來。
馬傑森這支關鍵二壘打，越過兄弟左外野手詹子賢頭頂，他說：「打出去後全力跑壘，看到大家都在歡呼，才知道對方沒有接到球。」
猿隊本季首次進行下午兩點開打的比賽，馬傑森認為沒有問題不大，他說：「春訓也有這種時間的比賽。」
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言