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中職／獅隊大巨蛋10230人進場史上第二低 林育羣美聲飆高音

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊與西武獅隊合作，在台北大巨蛋舉行「台日雙獅交流主題日」，歌手林育羣賽前美聲獻唱。記者陳正興／攝影
統一獅隊與西武獅隊合作，在台北大巨蛋舉行「台日雙獅交流主題日」，歌手林育羣賽前美聲獻唱。記者陳正興／攝影

統一獅隊連續三天與西武獅隊合作，在台北大巨蛋舉行「台日雙獅交流主題日」，今天票房猶如隨著氣溫降低，10230人進場寫下史上第二低。

「台日雙獅」交流的首戰僅9210人，創下大巨蛋成為中職比賽場地後最低票房紀錄，首次進場人數未破萬；第二天人氣回溫，進場人數提升到13742人，不過今天又寫下第二低的紀錄，前兩名都由獅隊包辦。

台日雙獅主題日在後面兩天都有大咖出席，昨天西武名將、前總經理渡邊久信到場開球，還有千田愛紗賽前獻唱，今天則是名投石井丈裕開球，歌手林育羣賽前美聲飆高音。

林育羣這次表演大娛樂家主題曲「this is me」和「還是會想念+今も」，以渾然天成嗓音，磅礡的氣勢穿透於大巨蛋間，現場球迷聽得如癡如醉，表演結束更有球迷站起來鼓掌。

接到台日雙獅會邀約，林育羣非常開心，他說：「我出道後第一個大型表演就是在MLB道奇球場演唱，這次又有機會在大巨蛋如此大型的舞台唱歌，感覺又回到剛出道的時候，我跟棒球的緣分真的很奇妙。」

今日林育羣擔任開球的打擊嘉賓，他表示，開球前在練習打擊時，打擊教練馬修爾更親自教導林育羣打擊動作，仔細提醒他不要受傷，讓他又驚又喜。開球嘉賓石井丈裕在賽前也跟林育羣開玩笑地說「我怕等等開球時我投歪，要記得閃球」，甚至做出閃躲的動作，林育羣更透露他是陳傑憲的粉絲，今天有機會能看到自己的偶像非常開心。

統一獅隊與西武獅隊合作，在台北大巨蛋舉行「台日雙獅交流主題日」，兩隊啦啦隊賽前合作跳起應援舞。記者陳正興／攝影
統一獅隊與西武獅隊合作，在台北大巨蛋舉行「台日雙獅交流主題日」，兩隊啦啦隊賽前合作跳起應援舞。記者陳正興／攝影
統一獅隊與西武獅隊合作，在台北大巨蛋舉行「台日雙獅交流主題日」，歌手林育羣賽前美聲獻唱。記者陳正興／攝影
統一獅隊與西武獅隊合作，在台北大巨蛋舉行「台日雙獅交流主題日」，歌手林育羣賽前美聲獻唱。記者陳正興／攝影
統一獅隊與西武獅隊合作，在台北大巨蛋舉行「台日雙獅交流主題日」，兩隊啦啦隊賽前合作跳起應援舞。記者陳正興／攝影
統一獅隊與西武獅隊合作，在台北大巨蛋舉行「台日雙獅交流主題日」，兩隊啦啦隊賽前合作跳起應援舞。記者陳正興／攝影
統一獅隊與西武獅隊合作，在台北大巨蛋舉行「台日雙獅交流主題日」，兩隊啦啦隊賽前合作跳起應援舞。記者陳正興／攝影
統一獅隊與西武獅隊合作，在台北大巨蛋舉行「台日雙獅交流主題日」，兩隊啦啦隊賽前合作跳起應援舞。記者陳正興／攝影

統一獅 西武獅 陳傑憲

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