中職／石井丈裕為統一獅開球 看見台灣打者進步了

統一獅台日雙獅交流主題日十周年，今天最後一戰特邀西武獅傳奇OB名將石井丈裕，分享在台灣職棒時期深刻的故事，也感受到台灣打者的進步，對變化球掌握度不一樣了。

石井丈裕不僅是曾拿下澤村賞的西武名投，在2000年至2001年還曾來台效力過台灣大聯盟太陽隊，2002年轉任太陽隊總教練，2003年擔任韓職樂天巨人隊投手教練，之後回到西武獅擔任投手教練，目前是西武獅棒球學校教練。

本日場外活動西武獅傳奇OB名將簽名會一開始，石井丈裕隨即以中文自我介紹， 讓現場球迷歡呼不已，石井丈裕也展現親和力，主動與每位簽名的球迷握手。

對於台北大巨蛋的想法，石井丈裕表示，在他還是台北太陽隊選手的年代，並沒有這麼漂亮的球場，這兩天觀看比賽同時，也有好好享受台北大巨蛋的環境，他相信在現場比賽的選手肯定已經體驗到非常舒適的比賽場地。

石井丈裕也認為近年來的台灣職棒發展越來越好，「當時的棒球追求的是力量、速度與變化球的犀利程度，台灣打者面對變化球都比較難揮擊，但這幾場比賽觀察下來，台灣選手都很容易地將變化球打擊出去，這是我覺得最大的差異。」

近期台日職棒交流次數漸多，去年日職讀賣巨人隊在台舉辦交流賽，今年則是火腿鬥士隊，石井丈裕對於台日棒球文化交流抱持正向態度，也期許台灣選手在日職發展能越來越好。

石井丈裕目前在西武獅棒球學校擔任教練，積極培養基層棒球選手，他表示，在他那個年代講求「做中學」，練習量多就會學習成長，但近幾年他覺得身為一個基層教練，必須要讓小孩去思考與理解如何把動作做好，相較於訓練量更要求自主性思考，對選手未來才有比較好的發展。