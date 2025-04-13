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中職／馬傑森關鍵二壘打重創伍立辰 清空壘包終結兄弟7連勝

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
馬傑森6局下3分打點二壘打，成為致勝一擊。圖／樂天桃猿隊提供
馬傑森6局下3分打點二壘打，成為致勝一擊。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場迎戰中信兄弟隊，進行3連戰最後一戰，湧進8512人觀戰，猿隊游擊手馬傑森6局下揮出關鍵二壘打清空壘包，攻下3分打點，幫助猿隊4：2獲勝，也讓兄弟終止7連勝。

猿隊4局下展開首波攻勢，林立揮出二壘打，再靠梁家榮安打攻下全場第1分。

兄弟5局上立刻反擊，岳東華先獲保送，再靠林吳晉瑋犧牲觸擊推進二壘，接著宋晟睿安打追平比數。

猿隊6局下梁家榮獲保送，馮健庭二壘打攻占二、三壘，廖健富再獲保送形成滿壘，2出局後馬傑森揮出二壘打，送回壘上3人，取得4：1領先。

兄弟7局上曾頌恩、林吳晉瑋保送，宋晟睿單場第2安攻下1分打點，追成兩分差，最後兩局掛零，未能在桃園球場完成3連戰橫掃。

兩隊先發投手陳克羿、盧孟揚都投4.2局失1分，牛棚決定勝負，莊昕諺中繼1局，被揮出1支安打、無失分，奪下本季首勝；兄弟新人伍立辰生涯第4場出賽，投0.2局被揮出兩支安打、出現兩次保送，失3分吞下首敗。

兄弟戰績8勝4敗仍居榜首，猿隊終止2連敗，升至4勝6敗。

梁家榮 樂天桃猿

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