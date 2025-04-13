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日職／古林睿煬初登板定在23日 新庄親自宣告：台灣超級新星

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
火腿隊旅日投手古林睿煬。中央社資料照
火腿隊旅日投手古林睿煬。中央社資料照

從統一獅隊前進日職火腿隊，「台灣金孫」古林睿煬的本季一軍初登板日期公佈，監督新庄剛志在記者會中主動提及，古林睿煬將在23日於主場ES CON FIELD先發，這位來自台灣的超級新星「準備萬全了」。

火腿隊今天以2：7敗給西武獅隊，先發投手維赫森（Drew VerHagen）僅投3局、失3分退場，讓他吞下本季第2敗（1勝），3場出賽防禦率6.43。

賽後新庄剛志對於球隊輸球感到遺憾，但也透露召開記者會的原因是為了古林睿煬，「今天開這場記者會，是想宣布一件事，昨天我們的古林，來自台灣的超級新星，在二軍投了89球。現在一切準備就緒。」

新庄剛志宣告，古林睿煬將在23日ES CON FIELD對戰樂天的比賽中，作為先發投手登板，「如果一切順利，再加上打線的支援，我認為他有潛力去挑戰最多勝投手。大家可以對他23日的登板抱持高度期待。」

古林睿煬 新庄剛志 火腿

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