中職／「洪總cam」大量生成表情包 露出程度洩露動怒指數

台鋼雄鷹隊本季主場轉播的「洪總cam」，大量產生總教練洪一中的新表情包，媒體好奇有這支鏡頭在，他要怎麼罵人，洪總給出妙答，看鏡頭照到自己的程度，就可以判別他的情緒波動程度。

近期在社群上流傳最廣的洪總梗圖，是一段他歪頭看向鏡頭的影片，搭上千勝語錄：「當總教練不辛苦，是很痛苦。」千勝語錄同時記載他的執教場次，當時為1995場，今天在新莊棒球場帶隊面對富邦悍將隊，已是第2000場。

今天賽前聊到這個神奇視角，洪總透露，自己當時以為比賽前才會開始錄，想說看一下有什麼功能，結果全被錄進去。

帶兵難免情緒百百種，外界好奇有這支鏡頭架在這裡，洪總想罵人時要怎麼辦，他笑說：「看不到我的臉時，就是情緒開始波動了，完全照不到人時，就是真的抓狂了。所以我現在表情比較好，要ㄍ一ㄥ住。」