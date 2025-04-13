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中職／近身球掀小小火藥味 曾昱磬賽前先向曾峻岳致歉

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
曾昱磬賽前前來找曾峻岳表達歉意。記者陳宛晶／攝影
曾昱磬賽前前來找曾峻岳表達歉意。記者陳宛晶／攝影

遇到曾峻岳一顆球朝近身而來，曾昱磬掃射嚴厲視線，曾峻岳也在他跑一壘時有眼神回應，今天賽前兩人把話說開，曾峻岳也表達理解這是場上會有的正常情緒。

富邦悍將隊昨天以6：3擊敗台鋼雄鷹隊，曾峻岳9局上登板，兩出局後面對曾昱磬，其中一球朝他近身而來，曾昱磬當場視線回應，隨後以二壘方向滾地球為比賽畫下句點。

今天賽前被問到昨天這起小小火花，曾峻岳認為沒什麼好多說的，「我覺得不用多說什麼，這是場上會有的情緒，他不想被丟到，我也不想丟到人。」但他前腳才回到休息區不久，馬上又飛奔出來，原來是這位雄鷹菜鳥主動前來表達歉意。

曾昱磬表示，「場上是場上，雙方都有氣勢在，還是要去和學長說對不起。」他透露，昨天隊上學長有開玩笑說：「氣勢很凶喔！」但也有包括藍寅倫在內的學長提醒他，要去和對方致意一下。

曾昱磬解釋當下情緒，「剛起步，不希望因為觸身球又下去。」而向曾峻岳致歉後，曾峻岳也回應他知道大家上了場都不想輸，難免會有這樣的情緒，並未放在心上。

曾峻岳也進一步提醒，「如果是遇到洋將，確實會滿危險，他們隊內學長應該也會跟他講。」

台鋼雄鷹 富邦悍將 曾峻岳

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