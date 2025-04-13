中職／近身球掀小小火藥味 曾昱磬賽前先向曾峻岳致歉
遇到曾峻岳一顆球朝近身而來，曾昱磬掃射嚴厲視線，曾峻岳也在他跑一壘時有眼神回應，今天賽前兩人把話說開，曾峻岳也表達理解這是場上會有的正常情緒。
富邦悍將隊昨天以6：3擊敗台鋼雄鷹隊，曾峻岳9局上登板，兩出局後面對曾昱磬，其中一球朝他近身而來，曾昱磬當場視線回應，隨後以二壘方向滾地球為比賽畫下句點。
今天賽前被問到昨天這起小小火花，曾峻岳認為沒什麼好多說的，「我覺得不用多說什麼，這是場上會有的情緒，他不想被丟到，我也不想丟到人。」但他前腳才回到休息區不久，馬上又飛奔出來，原來是這位雄鷹菜鳥主動前來表達歉意。
曾昱磬表示，「場上是場上，雙方都有氣勢在，還是要去和學長說對不起。」他透露，昨天隊上學長有開玩笑說：「氣勢很凶喔！」但也有包括藍寅倫在內的學長提醒他，要去和對方致意一下。
曾昱磬解釋當下情緒，「剛起步，不希望因為觸身球又下去。」而向曾峻岳致歉後，曾峻岳也回應他知道大家上了場都不想輸，難免會有這樣的情緒，並未放在心上。
曾峻岳也進一步提醒，「如果是遇到洋將，確實會滿危險，他們隊內學長應該也會跟他講。」
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言