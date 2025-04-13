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中職／林子豪膝傷還想跑被餅總阻止 感嘆沒在巨蛋守備過

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊林子豪（中）在4月9日跑壘時撞到膝蓋。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林子豪（中）在4月9日跑壘時撞到膝蓋。圖／統一獅隊提供

統一獅林子豪今天續掛免戰牌，因為先前的膝傷問題連續兩場沒先發，讓他大嘆跟台北大巨蛋好無緣，「還沒在這裡守備過耶。」

獅隊開幕戰在大巨蛋，林子豪沒有上場，11日獅隊在此與味全龍隊進行三連戰，首戰林子豪擔任指定打擊，昨天原本安排先發一壘，但因為膝蓋不適休息，今天則是繼續待命，除非賽事後段有需要才會代打。

總教練林岳平表示，林子豪是在9日比賽時敲出三壘打，不僅抽筋也撞到膝蓋，一開始影響不大，但希望他加上明、後天的休兵日，休息4天後，恢復健康一點再迎接接下來的5連戰。

林子豪則表示，昨天打擊、跑壘練習其實都沒問題，只是後來治療時防護員覺得膝蓋有點腫，所以決定保險起見先休息，「今天好多了，要跑、要打都可以。」賽前林子豪還在練習跑壘，林岳平見狀直接將他叫下場休息，只能參與打擊訓練。

這3連戰林子豪都沒機會上場守備，讓他也感嘆錯過這座好球場，去年啟用時林子豪也是受傷關係，整季不在一軍。

林子豪 林岳平 統一獅

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