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中職／執教2000場＝痛苦2000場 洪總感謝老天疼惜：遇到2個欣賞我的老闆

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
台鋼雄鷹總教練洪一中。本報資料照片
台鋼雄鷹總教練洪一中。本報資料照片

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天迎接中職生涯第2000場執教，為史上第一人，被問到最困難之處，他犀利直言：「可以痛苦2000場還活著。」他說：「老天算疼惜我，遇到還算欣賞我的老闆。」他點名自己這輩子職業路上最重要的兩個人，就是洪騰勝與劉保佑

洪一中執教生涯歷任La New熊、Lamigo桃猿、富邦悍將隊、台鋼雄鷹隊，今天率領雄鷹在新莊棒球場面對悍將之戰，是他的生涯第2000場執教，賽前球隊白板上也寫著祝福必勝的鼓勵話語。

回想這一路走來，可以帶隊到2000場，洪一中認為最難是在前兩、三年，「剛開始接這個職務時，你只要戰績不好，大家第一個反應就是你不行。」洪總說：「所以我常開玩笑說，一個總冠軍可以抵兩年。」

他認為自己的生涯算是戲劇化，執教生涯剛好在第三年拿到總冠軍，「我要那年沒拿到，可能就沒有洪一中了。」他也曾在2010年因戰績不佳降下二軍，後來劉保佑仍再給他機會，再返一軍後，很快就迎來猿隊的8年6冠強盛時期，「拿那個多冠軍後，縱使以後沒帶好，人家也不敢說你不會帶球隊。」

洪一中直言，自己的執教生涯，曾經被捧上天，也曾經跌到地獄，在台灣打職棒不是不犯錯就可以一直待，還要承受閒言閒語、言語霸凌，「從北京（奧運）回來時，被罵得跟狗一樣。」如果人生可以重來，他更是直言：「我不想走總教練這條路，那個過程太痛苦了。」

經歷波折，成為中職傳奇教頭，洪一中說自己的用人哲學很簡單，就是上了場沒有個人好惡，「我自認我很公正，我可能對你印象很好、很疼你，但只侷限於平常，就算很討厭你也只侷限在平常，上了場我就不管，所以我說你們也不用來跟我打交道。」他說自己唯一的「私心」，只有面對很認真、態度很好的選手，可能會多給一點機會。

洪一中抱持感謝，「我的養成在兄弟，真正當教練成績輝煌是在Lamigo，是在劉保佑、劉玠廷時，所以還是要感謝他們，這輩子兩個最重要的人，一個洪騰勝、一個劉保佑。」

劉保佑 台鋼雄鷹 洪一中

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