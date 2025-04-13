中職／轉隊首轟出爐有朱哥心法 陳子豪：隊友比我還急

味全龍隊陳子豪昨晚敲出轉隊後的第一發全壘打，他笑說自己並沒有很在意首轟何時出爐，「隊友好像比我還急。」

龍隊昨晚遭到統一獅隊壓制，直到9局上陳子豪的一發陽春砲才破蛋，但最終仍以1：5輸球，兩隊今天繼續在台北大巨蛋交手。

賽前談及昨晚的全壘打，陳子豪表示，自己沒有追求長打，想法就是把球打得扎實，「那球打出去一開始不覺得是全壘打，因為有點來不及，但剛好有打到甜蜜點。」

來到龍隊的第9場才敲出全壘打，陳子豪表示，剛到新球隊，壓力一定會有，但自己就是把想法簡單化，「很多人給我鼓勵，隊友好像比我還急，自己能做的就是多努力，練習以外多打、多接。」

除了練習，同樣轉隊過來的朱育賢也提醒陳子豪「想太多」，陳子豪表示，先前跟朱育賢討論，「我覺得動作有問題，他覺得沒問題，是在節奏上，擊球點跟選球策略上，要把想法變簡單一點。」

雖然陳子豪認為自己其實沒有想太多，但確實在攻擊策略上有點亂了，「好壞球的選球上是沒有太大問題，也想說自己為何還是沒打好？有點想要選太好打的球，變成會放掉一些可以攻擊的。」

去年陳子豪整季在大巨蛋敲出2轟、打擊率不到2成，今年反而首轟在大巨蛋誕生，他也笑說，感覺滿開心的，這個球場很好，自己也希望能在這裡打得不錯。