中職／林子偉打擊率衝上全聯盟第2 「靠主得勝」好好享受棒球

樂天桃猿隊今天在桃園球場再戰中信兄弟隊，進行3連戰最後一戰，內野手林子偉暫時休息，未排進先發打線，打擊率3成82在全聯盟排名第2；他表示，現在找回擊球機制，就像聖經說的靠主得勝，好好享受棒球就好。

林子偉開季前9戰都在先發名單，合計34次打數揮出13支安打，其中8場比賽開張，包括5場出現2安，今天賽前打擊率只落後隊友林立的3成90，他說：「現在儘量不以數據為主，只要把球打強，打去哪裡真的不能控制。」

去年因傷只出賽59場，留下打擊率1成93、全壘打4支、打點15分的成績，林子偉表示，這是最不想回憶的1年，新球季不要一直往不好的方向去想，就算今天不好還有明天，告訴自己享受過程就好。

昨天3連戰第2戰，猿隊打線被中信兄弟隊先發洋投黃博多壓制，直到7局下1出局後，林子偉敲出全隊第1支安打，猿隊吞下對戰2連敗；他表示，黃博多是側投，球速可達150公里，這種投手在台灣很少見，當時鎖定速球攻擊。