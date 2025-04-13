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中職／曾峻岳燈光秀找到完美玩燈法 上場速度連一壘審都好奇發問
富邦悍將隊終結者曾峻岳的出場燈光秀，經過數次調整，昨天找到最完美版本，前奏少8拍，保留住最精彩的全暗瞬亮爆點，也是總教練陳金鋒可以接受的版本。
新莊棒球場季外整修，建置全新LED燈光控制系統，瞬明瞬滅的燈光讓「新莊城堡」更添視覺震撼，專屬終結者曾峻岳的燈光秀，從測試賽尚未搭配大螢幕影片初步測試，進入例行賽後，第一場在他上丘後熱身前兩球場內仍是暗的，第二場的修正過後，在他上丘就強制結束燈光秀，由於還沒進入副歌，少了全暗再於熱身投球出手瞬間全亮的爽感。
曾峻岳昨天演出本季第三場登板，「燈光秀3.0」修正到恰到好處，出場曲「將軍令」剪掉前奏部分，讓燈光秀精華之處可以完整呈現。
曾峻岳透露，燈光秀有持續和後勤、鋒總討論，提醒野手在哪幾part燈光會較暗，在第二場投完後還有再次溝通，雖沒走位演練過，但昨天實際走過一次後，「找到最完美的方式，節奏稍微縮短一點，少8拍。」
曾峻岳澄清，後勤並無提醒他唱到哪句歌詞要走到哪裡，但他坦言上場速度有刻意放慢，「我有放慢，想說走太快會來不及。」有趣的是，連一壘審彭楚雲都好奇問他，「是裡面叫你走慢一點嗎？」他回應：「對啊！走慢一點試試看。」在燈光秀中登板是否未投信心指數先加成？他笑說：「其實還好，但就是會很享受。」
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