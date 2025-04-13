中職／一瞬間握力變弱…朱育賢手肘發炎不嚴重待觀察

味全龍隊朱育賢昨天因手肘不適下二軍，外界關心傷勢狀況，總教練葉君璋指出，雖然不嚴重，但歸隊時間要再觀察，而朱育賢也表示目前發炎有好轉，也希望趁這段時間調整好，避免再發生。

朱育賢昨天賽前還有正常打擊練習，不過守備時突然接不住球，只好送醫檢查，結果為手肘發炎，球隊也將他下放二軍待命，葉君璋今天表示：「傷勢不嚴重，但有些時候會拖比較久，讓他休息觀察看看。」

朱育賢則表示，原本就有一些不舒服，昨天是在揮棒的時候突然煞車，導致狀況變嚴重，變成急性發炎，瞬間握力變弱，後續守備練習時球接不住，「現在發炎反應已經降下來，握棒不會那麼沒力，接下來就是慢慢做一些訓練，把強度拉高。」

雖然下去二軍要等至少10天才能回到一軍，不過朱育賢說，剛好可以趁這段時間好好調整，「球季才剛開始，有時間把傷處理好，教練團也比較好調度，這10天會再去做震波、物理治療，加速恢復，趕快回到球場。」