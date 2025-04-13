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中職／徐若熙15日本季初登板催動票房 球探準備到場

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
徐若熙4月15日在大巨蛋本季初登板。報系資料照
徐若熙4月15日在大巨蛋本季初登板。報系資料照

味全龍隊「龍之子」徐若熙本季初登板日期確認，總教練葉君璋透露，就在15日的龍隊台北大巨蛋主場首戰，這也將是徐若熙在經典賽資格賽亮眼表現後再次在球迷前亮相，據了解有不少球探將到場。

徐若熙在季前的經典賽資格賽出賽2場，最後一戰對西班牙隊中繼3.1局只失1分，是中華隊取得門票的功臣之一，只不過賽後傳出大腿不適，也導致春訓進度延後，開季先從二軍出發，但符合進度下，即將迎接本季一軍初登板。

葉君璋今天表示，4月15日在台北大巨蛋對樂天桃猿隊的比賽，將由徐若熙先發，「原本考慮是今天或是15日，但想了想還是15日比較保險。」

徐若熙8日曾在二軍登板，當時投4局無失分，最快球速達155公里，用球數為46球，葉君璋表示，徐若熙只要身體測試沒問題，就沒有太大問題，「先前是大腿不舒服，現在只要投球節奏順就可以，二軍主要是看他的球數到哪裡。」

龍隊15、16日要挑戰大巨蛋作為平日主場的票房，球隊近期祭出不少催票方式，包含持「台北市政府或台北市議會員工服務證」加上加入「味全龍LINE好友」就能兌換入場門票。

徐若熙在15日登板勢必也將吸引不少球迷，葉君璋也說：「他投球確實有魅力，無論對於球迷，或是像我這樣的教練來說都是。」不僅球迷，也已經有球探準備到場觀察這位深具旅外潛力的好投手本季初登板。

徐若熙 樂天桃猿 葉君璋

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