中職／連5戰安打、打擊率全隊最高 許基宏坦言和訓練師合得來

中信兄弟隊內野手許基宏近況不錯，已經連續5場比賽揮出安打，目前打擊率3成67是全隊最高、全聯盟排名第5，他說：「狀況一般般，把每天該做的、該努力的做好，這些數字遞增遞減，比賽過程中掌握可掌握的東西，一切順其自然。」

兄弟目前8勝3敗排名第1，今天繼續在桃園球場對決樂天桃猿隊，挑戰8連勝，許基宏說：「希望維持好表現幫助球隊。」

許基宏本季出賽9場，有7場揮出安打，合計30打數11安，其中包括6支二壘打；他表示，今年有找訓練師，畢竟年紀不輕了，會和他一起討論如何調整身體，更好應付比賽。

今年開季展現打擊成效，許基宏坦言，去年、前年傷勢較多，有思考一些問題，這次訓練師觀點相同，比較合得來。

許基宏已經效力兄弟12季，球團季前和他簽下5年合約、平均月薪80萬元，他說：「目標是在兄弟退休，現在先好好努力，那天真的來了再說吧。」