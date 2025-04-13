經典賽／12強輸給中華隊不甘心 日投手教練想帶著笑結束

2026年世界棒球經典賽分組名單日前公布，透過資格賽搶下門票的中華隊將與日本、南韓、澳洲與捷克同在C組，日本武士隊投手教練吉見一起坦言去年輸給中華隊帶有悔恨，明年希望能夠笑著結束。

吉見一起在參加日本武士隊棒球教室時，先談起這次日本隊的目標，自然是延續上屆奪冠的好成績，「目標是連霸，我會抱持著必死的決心去努力，達成大家的期待。」

被問到分組賽首戰就要對上中華隊的心情，吉見一起說：「去年輸了啊，是抱著不甘心的心情結束，希望這一次能夠笑著結束，我會好好輔助井端弘和監督。」

中華隊去年在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，而明年在經典賽首戰將在3月5日對上澳洲，接著依序是日本、捷克、南韓的四連戰，而日本隊則是首戰在6日對上中華隊，接著7日南韓、8日澳洲、10日捷克的賽程。