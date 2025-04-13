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奧運／棒球確定6隊參戰 中華隊拚剩下5席

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
2028洛杉磯奧運棒球項目確定只有6隊名額，圖為上屆東京奧運棒球日本隊奪金。 美聯社
2028洛杉磯奧運棒球項目確定只有6隊名額，圖為上屆東京奧運棒球日本隊奪金。 美聯社

國際奧會執行委員會日前通過二○二八年洛杉磯奧運的競賽項目，而棒球、壘球都確定隊伍數量，各有六隊名額，其中地主美國隊將自動取得一個席位，剩餘五個名額預計要透過資格賽競爭，形式有待日後公布。

「這是一個重要里程碑」。世界棒壘球聯總會主席法卡利表示，「棒球和壘球是全球性的運動，以性別平等和以運動員為中心的理念聞名，是奧林匹克運動的核心價值，我們迫不及待想迎接資格賽」。

隨著洛杉磯奧運的比賽隊伍數量正式確定，世界棒壘總會將著手制定棒、壘球的資格賽制度，洛杉磯奧運中，棒球與壘球的總參賽人數將為兩百卅四人，其中棒球一百四十四人（每隊廿四人）、壘球九十人（每隊十五人），與二○二○東京奧運相同。

二○二○東京奧運棒球項目的參賽球隊產生方式，分別是地主國日本，以及美國（美洲區資格賽冠軍）、以色列（歐非區資格賽冠軍）、南韓（世界十二強賽亞太區最佳名次）、墨西哥（世界十二強賽美洲區最佳名次）、多明尼加（六搶一最終資格賽冠軍）。

洛杉磯奧運可能延續東奧模式，代表二○二七年十二強將成重要賽事，中華隊過去五度參加過奧運棒球項目（包含示範賽），最佳成績是一九九二年巴塞隆納奧運的銀牌，但東京奧運因十二強失利加上疫情未參加資格賽，未能參戰。

東京奧運 棒球 洛杉磯

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