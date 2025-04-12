中職／黃博多先發7局無失分助兄弟7連勝 戰績躍居首位

中職中信兄弟隊洋投黃博多今天先發前6局沒被敲出安打，直到7局破功，投7局僅被敲1安、無失分表現亮眼，率隊以3比2擊敗樂天桃猿隊、奪下近期7連勝，兄弟戰績躍居首位。

兄弟今天繼續作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，先發投手黃博多（Humberto Castellanos）展現壓制力，前6局僅讓桃猿隊打者在2局、4局靠著四壞保送上壘、沒被敲出安打。

黃博多7局下1人出局後被林子偉敲出二壘打、觸身球保送林泓育，但及時回穩，讓梁家榮敲出游擊方向飛球出局、再讓廖健富敲出左外野方向飛球出局，沒有失分。

黃博多今天總計用96球投7局，僅被敲出1支安打，投出3次四死球保送、無失分，拿下個人本季第2勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟1局上1人出局後宋晟睿敲出三壘打，2人出局後靠著許基宏二壘打送回第一分，3局上攻勢也是從宋晟睿安打開始，陳俊秀安打推進，許基宏滾地球送回分數，5局上王威晨敲出安打、盜上二壘，陳俊秀安打送回團隊第3分。

桃猿隊8局下抓準換投時機，1人出局後林智平敲出安打，2人出局後陳晨威獲得四壞保送，林立安打加上對手守備失誤追回2分，但攻勢沒有延續，吞下近期2連敗。