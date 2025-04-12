快訊

入夜鋒面報到！北北基等8縣市大雨特報 7地慎防大雷雨

末日降臨！美對陸揮關稅巨棒 美進口商批川普1要求「根本笑話」

影／中職 獅隊梅賽斯奪MVP 助林岳平完成三百勝里程碑

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
獅隊總教練林岳平拿下執教生涯第三百勝，賽後接受西武獅傳奇OB名將渡邊久信比讚道賀。記者侯永全／攝影
獅隊總教練林岳平拿下執教生涯第三百勝，賽後接受西武獅傳奇OB名將渡邊久信比讚道賀。記者侯永全／攝影

統一獅下午在巨蛋主場繼續交手味全龍，靠著先發投手「賓士哥」梅賽斯主投6局，僅被敲出四支安打，無失分，送出四次三振的優異表現下，助獅隊以5：1拿下勝利，個人也獲選中職生涯首次的單場最有價值球員。

在昨晚的比賽慘遭龍隊以15：2血洗的統一獅，今天靠著梅賽斯的優質先發奪勝，這一勝也為總教練林岳平達成執教生涯三百勝的里程碑，賽後球團為林總舉辦慶祝儀式。獅隊第四棒指定打擊林安可四打數，擊出兩分全壘在內的兩支安打，也是個人本季第四轟。

獅隊先發投手梅賽斯主投六局，被敲出四支安打，無失分，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
獅隊先發投手梅賽斯主投六局，被敲出四支安打，無失分，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
龍獅大戰，獅隊陳傑憲（左）搶攻二壘，遭撞的龍隊游擊手張政禹手套內的球被彈出外。記者侯永全／攝影
龍獅大戰，獅隊陳傑憲（左）搶攻二壘，遭撞的龍隊游擊手張政禹手套內的球被彈出外。記者侯永全／攝影
獅隊總教練林岳平拿下執教生涯第三百勝。記者侯永全／攝影
獅隊總教練林岳平拿下執教生涯第三百勝。記者侯永全／攝影
獅隊林安可在七局下擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影
獅隊林安可在七局下擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影

林岳平 統一獅

延伸閱讀

中職／首勝重疊300勝太神奇 梅賽斯談餅總：受人尊敬

中職／300勝達陣獅隊第一人 林岳平：只是過程

中職／林岳平執教300勝達陣！梅賽斯好投+林安可開轟

中職／獅隊戰績滑落歸因失誤 林岳平談林培緯：輕忽了

相關新聞

中職／當力亞士的好teammate 張育成三分砲棒打艾速特

富邦悍將隊開季前9場比賽，在首局分數持續掛蛋，今天靠「國防部長」張育成一棒突破，敲出三分砲，棒打台鋼雄鷹隊洋投艾速特，當...

中職／王柏融成績對折與期望有落差？ 洪一中：我只能說加油

台鋼雄鷹隊長王柏融打擊成績探底，被問到是否與期望他帶給球隊的有落差，總教練洪一中回應：「這個點，我不評論，我只能說加油。...

中職／漫步失誤原因揭曉 林培緯反省：不該背對跑者

統一獅隊昨天以2：15輸給味全龍隊，首局林培緯的失誤成為氣勢轉變關鍵，林培緯自己也深切反省，「最嚴重的錯誤是背對跑者，好...

中職／獅隊大巨蛋人氣回溫 13742人進場應援

統一獅隊今日在台北大巨蛋續戰味全龍隊，今日進場人數來到13742人，超越昨日未破萬的票房，人氣回升，在大巨蛋啟用以來則排...

中職／渡邊久信虧郭俊麟國際賽很厲害 談林冠臣發展可能

西武獅隊名將渡邊久信受到統一獅隊邀請，今天在台北大巨蛋的「雙獅交流主題日」賽前擔任開球嘉賓，偷偷虧了一下郭俊麟「國際賽都...

中職／黃博多先發7局無失分助兄弟7連勝 戰績躍居首位

中職中信兄弟隊洋投黃博多今天先發前6局沒被敲出安打，直到7局破功，投7局僅被敲1安、無失分表現亮眼，率隊以3比2擊敗樂天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。