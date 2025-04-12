影／中職 獅隊梅賽斯奪MVP 助林岳平完成三百勝里程碑
統一獅下午在巨蛋主場繼續交手味全龍，靠著先發投手「賓士哥」梅賽斯主投6局，僅被敲出四支安打，無失分，送出四次三振的優異表現下，助獅隊以5：1拿下勝利，個人也獲選中職生涯首次的單場最有價值球員。
在昨晚的比賽慘遭龍隊以15：2血洗的統一獅，今天靠著梅賽斯的優質先發奪勝，這一勝也為總教練林岳平達成執教生涯三百勝的里程碑，賽後球團為林總舉辦慶祝儀式。獅隊第四棒指定打擊林安可四打數，擊出兩分全壘在內的兩支安打，也是個人本季第四轟。
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