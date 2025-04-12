中職／好teammate！力亞士給滿隊友情緒價值 「更有信心完成比賽」

富邦悍將隊洋投力亞士開季吞下2連敗，今天面對台鋼雄鷹隊演出6局無失分好投，幫助悍將終場以6：3贏球，他也摘下首勝，而他在場上對於隊友守備給予滿滿情緒價值，賽後也提到，希望讓每位隊友都更有信心，一起把比賽完成。

力亞士此役先發6局共用96球，被敲4安打、無失分，不僅獲得火力支援，隊友也以多次美技守備相挺，幫助他守住無失分局面。總教練陳金鋒指出，力亞士前兩場都在第3局碰到起伏比較大的狀況，今天度過這關，往後會越丟越順。

力亞士前兩周都在周日上場，本周提前一天上陣，他透露投手教練有詢問自己意見，「我是說希望不要休太久，我覺得這樣剛好。」他也提到，前兩場沒辦法幫助球隊贏球，因此自己準備了許多，要拿出更好的表現幫助球隊贏球。

球迷觀察到，力亞士在場上對於隊友守備不吝以各種方式表達鼓勵，不管是發生失誤或演出美技，他都是給好給滿情緒價值，讓團隊繼續面對接下來的比賽。

力亞士對此表示，「即便隊友出現失誤，也不會責怪，因為這就是棒球比賽，每個人都會犯錯，我就是盡量讓隊友更有信心一起完成比賽。」

力亞士也感謝家人給予自己最大的應援，「我知道他們坐在哪裡，這是我最大的力量之一，儘管有點緊張，但努力做到最好。」