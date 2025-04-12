中職／摸透艾速特是易怒型投手 張育成：盡量攻破讓他有情緒

富邦悍將隊今天以6：3擊敗台鋼雄鷹隊，張育成首局就以三分砲帶起球隊氣勢，雄鷹先發投手艾速特明顯投到動怒，張育成則認為他本身就是一個非常有情緒的投手，「我們盡量攻破他、讓他有情緒，這樣就能得到更多分數，讓他自己投倒。」

艾速特此役先發5局被敲6安打、失5分（責失4分），首局悍將開路先鋒李宗賢先靠內野安打上壘，陳真纏鬥10球打向游擊方向，游擊手曾子祐發生失誤，接著就被張育成敲出三分砲；第3局則是保送戴培峰、申皓瑋，董子恩敲出二壘打送回兩分。

談到開轟打席，張育成表示，「其實當下還滿緊張，知道自己狀況沒到很好，那個打席想說希望二壘跑者可以推進，剛好內角球、直球，節奏有對到，就用力去打，就有好結果。」他前陣子因拉到脖子休兵，目前狀況已經恢復約9成，他也說上了場已無太多感覺。

艾速特在首局曾子祐的失誤之後明顯動怒，嘴裡念念有詞，之後還出現與一壘手搶接球的狀況，過去以「艾士特」之名效力中信兄弟隊時，也不乏因隊友失誤後暴怒的案例，早已不是新鮮事。

賽後被問到艾速特的情緒反應，張育成指出，「他就是一個非常有情緒的人，這可能是他的個性，我們沒辦法改變，我們盡量攻破他、讓他有情緒，這樣就能得到更多分數，讓他自己投倒。」

張育成這一轟也是悍將本季首度在第一局得分，他聽聞這項數據後先是「蛤？」了一聲，隨後不知認真還玩笑回應：「我希望接下來的比賽每一局都可以得分，繼續努力，最好一到九棒都可以全壘打。」