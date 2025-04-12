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中職／首勝重疊300勝太神奇 梅賽斯談餅總：受人尊敬

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊投手梅賽斯。記者侯永全／攝影
統一獅隊投手梅賽斯。記者侯永全／攝影

統一獅隊洋投梅賽斯今晚以6局無失分好投幫助自己拿下來台首勝，也是總教練林岳平的執教第300勝，梅賽斯笑說這是神奇巧合，「賽前不知道有這個紀錄，自己很開心，也為總教練開心。」

擁有日職經驗的梅賽斯是獅隊今年備受期待的洋投，來台首戰5局失3分、第二場6局失3分（2分責失）皆無關勝敗，直到今天面對味全龍隊投出6局無失分演出，而獅隊以5：1拿下勝利後才入帳首勝。

梅賽斯表示，今天賽前就告訴自己要積極進攻好球帶，「保持冷靜、不要失投。」林岳平則評價梅賽斯這三場比賽的投球內容都差不多，只是前兩場有被對方掌握，「今天被掌握後，靠一個雙殺化解危機，就差在有沒有失分。」

梅賽斯認為自己的首勝跟「餅總」300勝重疊是巧合，不過也感受到林岳平是一位受到選手尊敬的教頭，「感覺他希望選手能夠展現出最好的自己。」

梅賽斯今天開賽連抓14個出局數，才被張政禹敲出投手方向滾地球後，跑出內野安打，梅賽斯表示，自己沒注意到是無安打狀態，「當下只是懊惱，那一球身為投手應該要處理好，抬頭看才發現是第1支安打。」

昨天獅隊才以2：15慘敗味全龍隊，今天扳回一城，林岳平表示，前一場大量失分後，選手都會想要扭轉氣氛，「今天我們做到了，也希望繼續戰戰兢兢面對球季。」

梅賽斯也說，即使近期球隊輸多勝少，但氣氛都很正面，「昨天輸球後，今天立刻有場漂亮勝利，對我們士氣有鼓勵作用，能夠繼續投入心力去比賽。」

味全龍 林岳平 統一獅

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