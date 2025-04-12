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中職／300勝達陣獅隊第一人 林岳平：只是過程

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊總教練林岳平拿下執教生涯第300勝。記者侯永全／攝影
統一獅隊總教練林岳平拿下執教生涯第300勝。記者侯永全／攝影

統一獅隊今晚以5：1擊敗味全龍隊取得漂亮一勝，也將總教練林岳平送進「300勝俱樂部」，林岳平賽後雖然開心球隊拿下勝利，但對於數字不會太在意，「每天都是想著要如何幫球隊贏球」。

林岳平是在2020年接下獅隊一軍總教練職位，執教第一場就率隊以4：1擊敗中信兄弟隊，拿下首勝，而經歷5個多球季、605場比賽，在今年拿下第300勝，另外292敗、13和，勝率超過5成，中間還拿下4座季冠軍、1座總冠軍。

對於生涯第300勝，林岳平說：「就是個過程，待得久才有機會，執教想的都是幫球隊贏球，沒有太在意數字。」現在的目標自然是幫助獅隊不斷邁進，拿下總冠軍。

林岳平成為聯盟史上第5位達成生涯300勝的總教練，也是統一獅隊隊史第一人，第二多是呂文生的280勝，他回想起當初接下這個任務，「感覺滿不可思議的，因為同期退下的還有很多其他好手，而當時球隊比較不順，希望我來重整方向，有點小小的成就，希望能延續下去。」

統一獅隊總教練林岳平拿下執教生涯第300勝。記者侯永全／攝影
統一獅隊總教練林岳平拿下執教生涯第300勝。記者侯永全／攝影
統一獅隊總教練林岳平（左）拿下執教生涯第300勝。記者侯永全／攝影
統一獅隊總教練林岳平（左）拿下執教生涯第300勝。記者侯永全／攝影

中信兄弟 林岳平 統一獅

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