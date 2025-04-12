中職／300勝達陣獅隊第一人 林岳平：只是過程

統一獅隊今晚以5：1擊敗味全龍隊取得漂亮一勝，也將總教練林岳平送進「300勝俱樂部」，林岳平賽後雖然開心球隊拿下勝利，但對於數字不會太在意，「每天都是想著要如何幫球隊贏球」。

林岳平是在2020年接下獅隊一軍總教練職位，執教第一場就率隊以4：1擊敗中信兄弟隊，拿下首勝，而經歷5個多球季、605場比賽，在今年拿下第300勝，另外292敗、13和，勝率超過5成，中間還拿下4座季冠軍、1座總冠軍。

對於生涯第300勝，林岳平說：「就是個過程，待得久才有機會，執教想的都是幫球隊贏球，沒有太在意數字。」現在的目標自然是幫助獅隊不斷邁進，拿下總冠軍。