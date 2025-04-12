聽新聞
0:00 / 0:00
中職／300勝達陣獅隊第一人 林岳平：只是過程
統一獅隊今晚以5：1擊敗味全龍隊取得漂亮一勝，也將總教練林岳平送進「300勝俱樂部」，林岳平賽後雖然開心球隊拿下勝利，但對於數字不會太在意，「每天都是想著要如何幫球隊贏球」。
林岳平是在2020年接下獅隊一軍總教練職位，執教第一場就率隊以4：1擊敗中信兄弟隊，拿下首勝，而經歷5個多球季、605場比賽，在今年拿下第300勝，另外292敗、13和，勝率超過5成，中間還拿下4座季冠軍、1座總冠軍。
對於生涯第300勝，林岳平說：「就是個過程，待得久才有機會，執教想的都是幫球隊贏球，沒有太在意數字。」現在的目標自然是幫助獅隊不斷邁進，拿下總冠軍。
林岳平成為聯盟史上第5位達成生涯300勝的總教練，也是統一獅隊隊史第一人，第二多是呂文生的280勝，他回想起當初接下這個任務，「感覺滿不可思議的，因為同期退下的還有很多其他好手，而當時球隊比較不順，希望我來重整方向，有點小小的成就，希望能延續下去。」
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言