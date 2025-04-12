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中職／新莊王者！悍將主場4連勝 力亞士6局好投奪首勝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
張育成敲出兩分砲。圖／富邦悍將隊提供
張育成敲出兩分砲。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊本季在新莊棒球場氣勢超強，今天首局就由張育成三分砲為比賽揭開序幕，加上力亞士6局無失分好投拿下中職生涯首勝，悍將終場以6：3擊敗台鋼雄鷹隊，目前在主場4戰全勝。

今天面對雄鷹洋投艾速特，悍將開路先鋒李宗賢先靠內野安打上壘，陳真纏鬥10球打向游擊方向，游擊手曾子祐發生失誤，接著就被張育成敲出三分砲。

艾速特第3局接連保送戴培峰、申皓瑋，董子恩敲出二壘打送回兩分，艾速特最終先發5局被敲6安打、失5分（責失4分）。

力亞士前兩場登板都吞敗，今天面對雄鷹先發6局共用96球，被敲4安打、無失分，不僅獲得火力支援，隊友也以多次美技守備相挺，包括第3局一、三壘有人局面，張肇元打向中外野，申皓瑋上演撞牆跳接美技化解危機。

悍將帶著5：0領先進入後段戰，啟用牛棚後就讓戰局出現變數，李吳永勤7局上登板，被吳柏萱、曾子祐接連敲安，無人出局已被攻占一、三壘有人，王博玄以高飛犧牲打幫助雄鷹破蛋。悍將換上富藍戈接替，再被張肇元、杜家明連敲兩支二壘打，各為雄鷹掃回1分，轉眼追近到只剩2分差。

所幸富藍戈第8局回穩，演出三上三下，曾峻岳再度隨終結者燈光秀霸氣登板，連抓三個出局數收尾，第3次救援成功到手。

富邦悍將洋投力亞士。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將洋投力亞士。圖／富邦悍將隊提供

張育成 曾子祐 申皓瑋

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