中職／林岳平執教300勝達陣！梅賽斯好投+林安可開轟

統一獅隊「賓士哥」梅賽斯今天以6局無失分好投穩定軍心，而林安可更在歸隊首戰就開轟，幫助獅隊以5：1擊敗味全龍隊，總教練林岳平也收下職教生涯的第300場勝利。

林岳平從2020年接掌統一獅隊兵符以來，林岳平只用了5個多球季、605場，就在今天達成執教第300勝，成為史上第5位300勝俱樂部成員，總計300勝、292敗、13和，勝率超過5成。

而中職過去曾超越300勝的總教練分別是洪一中1043勝、徐生明715勝、葉君璋402勝、謝長亨339勝，其中洪一中、葉君璋今年分別執教台鋼雄鷹、味全龍隊，都還有機會繼續堆高，而林岳平也有望在今年超越謝長亨。

獅隊今天穩穩將這一勝收入手中，先發投手梅賽斯開賽連抓14個出局數，5局上雖然被張政禹跑出內野安打，但也靠阻殺抓到第15個出局數，6局上雖然出現單局被敲3支安打的滿壘危機，但成功讓陳子豪敲出雙殺化解。

梅賽斯以94球投完6局，被敲出4支安打沒有掉分，另有4次三振，沒有保送，繳出來台3場出賽的第2場優質先發，也終於收下首勝。

獅隊打線在6局下先把握龍隊失誤得到1分、潘傑楷敲安再1分，7局下獅隊又是靠失誤上壘後，林佳緯二壘打有1分打點，林安可再敲出2分砲拉開到5：0。

林安可前三場都因膝蓋不適未先發，今天重返先發指定打擊，就立刻開轟，開季至今8場出賽敲出12支安打包含4轟，甩開昨天開轟的林立獨居全壘打王。